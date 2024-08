DA REDAÇÃO Jenna Ortega vai estrelar clipe Taste, single de Sabrina Carpenter

Encontro de divas! Nesta quinta-feira (22/8), Sabrina Carpenter usou as redes sociais para divulgar que Jenna Ortega vai estrelar seu mais novo clipe. A música Taste vai receber um vídeo inédito para celebrar o lançamento do álbum Short n’ Sweet , o sexto projeto de estúdio da cantora.

Na prévia, a cantora aparece selecionando uma faca de um vasto arsenal. Na sequência, ela invade uma casa enquanto um casal toma banho junto. Quando a cantora puxa a cortina de banheiro, ela ataca Jenna, que aparece assustada, com a arma. “Eu deixo uma marcante impressão”, canta ela no trecho.

Carpenter anunciou o lançamento do Short n’ Sweet em junho deste ano. Na publicação de divulgação, ela falou sobre a importância do disco em sua trajetória: “ Esse projeto é bem especial para mim e espero que seja algo especial para você também “, escreveu a cantora.

Continua após a publicidade

O disco vai contar com 12 músicas na tracklist. Confira os títulos:

Taste Please Please Please Good Graces Sharpest Tool Coincidence Bed Chem Espresso Dumb & Poetic Slim Pickins Juno Lie To Girls Don’t Smile

A nova era de Carpenter começou com o single Espresso , que foi anunciado antes mesmo do disco. O lançamento veio acompanhado de um clipe com toda atmosfera do verão e a faixa se tornou um sucesso absoluto, garantindo ótimas posições em paradas musicais.

Em seguida, foi divulgado que Please Please Please seria o segundo single do projeto e o clipe da música contou com Barry Keoghan , namorado da cantora, como protagonista. A música conquistou o público e se tornou o primeiro #1 de Sabrina na Hot 100, da Billboard.

Short n’ Sweet será lançado em 23 de agosto.