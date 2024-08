Sofia Duarte Investigamos os truques de estilo da Liniker para compor looks incríveis

É

oficial: não conseguimos parar de ouvir Caju , o novo álbum da Liniker , lançado neste mês. A cantora, que explicou em entrevista à CAPRICHO as suas referências para esse trabalho e sua jornada rumo a ele, está vivendo uma fase ainda mais radiante e segura de si. E, se você é fã dela assim como a gente, com certeza vai gostar de saber como ela traduz sua personalidade por meio da moda, com looks únicos e cheios de atitude. Investigamos os principais truques de estilo da artista que podem servir de inspiração para todos nós; vem ver!

Os truques de estilo da Liniker para montar looks incríveis

Miçangas e aplicações

O top de miçangas e as aplicações de broches e brincos na calça jeans aparecem na produção do clipe de Tudo , primeiro single de Caju , mas também já estiveram presentes em outros momentos recentes, como em uma regata branca e até em uma gravata. E o melhor é que, se você quiser reproduzir essa dica, dá para fazer superfácil com o que tiver em casa, viu?

Continua após a publicidade

Botas diferentonas

Se tem uma escolha de styling que já virou marca registrada da cantora são as botas inesperadas em seus visuais. Versões de cano longo, acima do joelho, metalizadas, de amarrações, com brilhos… Os vários modelos do sapato acrescentam muita atitude aos resultados.

Continua após a publicidade

Monocromático

Os looks monocromáticos de Liniker, que podem vir principalmente em cores vibrantes ou no branco, são sempre elegantes e glamourosos. Eles aparecem em entrevistas importantes, como a do programa Roda Viva, da TV Cultura, e também em shows e tapetes vermelhos de premiações.

Continua após a publicidade

Transparência

A recente composição toda laranja com peças de renda, deixando as roupas íntimas à mostra, mergulhou de cabeça na cor principal que marca a estética de Caju . Mas a artista também costuma trazer a transparência em blusas e vestidos de tule.

Continua após a publicidade

Saias

As diversas modelagens de saia têm um espaço no coração de Liniker. Desde a minissaia mais básica para o dia a dia até às mais trabalhadas, com volume, pregas e brilhos que acompanham seu protagonismo no palco.

Continua após a publicidade

Qual desses looks da Liniker é o seu preferido? Por aqui, estamos prontas para mergulhar na estética de Caju junto com ela!