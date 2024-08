Duda Cardim Dicas de como usar bandana para deixar seus looks ainda mais estilosos

Depois da febre dos anos 2000 e das referências dos anos 90 na moda nos últimos tempos, vemos alguns acessórios que ainda estão voltando com tudo. A bandana , que tem o formato triangular, é uma das peças que marcou o street style dessas épocas e continua sendo um truque queridinho de muita gente para compor looks estilosos.

Ficamos obcecadas com as bandanas usadas pela Sydney de The Bear que é interpretada pela Ayo Edebiri . A chef de cozinha chama atenção com os lenços na cabeça que, além de prender o cabelo durante o preparo das comidas, também traz mais estilo ao uniforme. Ela usa de uma forma mais tradicional, com a amarração na nuca para auxiliar no penteado.

As bandanas mais clássicas possuem a estampa chamada de paisley , muito usada no movimento hippie dos anos 70, e podem trazer um toque vintage superfofo ao visual. Seja na roupa ou no cabelo em penteados, elas podem ser usadas de diferentes formas que são fáceis de reproduzir. Vem conferir as dicas!

Dicas de como usar bandana nos looks

Amarração na testa

Além de ser uma ótima pedida para os dias em que o cabelo não está dos melhores, amarrar a bandana na testa, no estilo pirata, resgata um ar retrô mega estiloso. Fora que é bem simples de fazer!

Em volta do cabelo

Outro jeito clássico de amarrar a bandana é em volta do cabelo deixando o nó escondido embaixo dos fios e a parte de cima em formato mais triangular. Naquela estética meio camponesa, sabe?

Diferente das tradicionais que precisam ser dobradas para conseguir o look, há também versões em crochês feitas à mão para estilizar esse penteado. O que acha?

No pescoço

Essa opção já foi tendência, mas você sabia que a bandana pode funcionar como uma gravata? Basta você enrolar o tecido na diagonal e amarrar em volta do pescoço. Se quiser, ainda dá para colocar um anel, que vai segurar as duas pontas.

Como blusa

A bandana também pode virar uma blusa, ou melhor, um top frente única. Você pode apenas amarrar nas costas ou também customizar com a ajuda de uma corrente.

Outros jeitos

Você ainda pode usar a bandana no seu pulso, no tornozelo, amarrada na calça e até customizando a alça da sua bolsa preferida. Use sua criatividade e se inspire nos vídeos que selecionamos!