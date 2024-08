Sofia Duarte 6 jeitos diferentes de fazer delineado no canto interno dos olhos

ocê é do time que não abandona um bom delineado gatinho , mas, ao mesmo tempo, está disposta a inovar e experimentar ideias criativas? Então, uma ótima dica é testar fazer um traço no canto interno dos olhos , e ele pode vir em diferentes formatos, do básico ao ousado. Vem dar uma olhada nestas opções para compor a sua próxima maquiagem !

Jeitos de fazer delineado no canto interno dos olhos

Tradicional

A forma mais tradicional de fazer uma linha no cantinho interno é como se fosse um gatinho mesmo, puxando um traço fino, que pode tanto continuar o delineado rente aos cílios superiores quanto ser apenas um detalhe isolado no visual. E, a partir daí, vale apostar em variações do preto clássico, adicionando cores vibrantes, pastel ou até mesmo em uma versão esfumada.

Duplo

Quem gosta de fugir do óbvio e é adepto da estética Y2K pode dar uma chance ao delineado duplo no canto interno dos olhos. Que tal?

Delineado duplo no canto interno dos olhos @notkyraslooks/Instagram/Reprodução

Arredondado

Uma grande febre do momento entre pessoas atentas às tendências de beleza são os traços arredondados, que garantem um look cheio de personalidade.

Invertido

A linha no cantinho interno também pode vir a partir do delineado invertido . Essa é uma excelente pedida para turbinar a sua produção de festival de música, por exemplo.

Vazado

Se você já faz o delineado vazado na área externa dos olhos, saiba que também é possível trazê-la para a interna.

Estrela

Ah, e o delineado ainda pode virar um desenho de estrela!

Qual dessas ideias de fazer um delineado no canto interno dos olhos mais combina com o seu estilo? Vai testar alguma delas?