Arthur Ferreira Wicked: dublagem brasileira contará com vozes de Myra Ruiz e Fabi Bang

las estão prontas para desafiar a gravidade mais uma vez! Nesta terça-feira (20/8), a Universal Pictures Brasil anunciou as dubladoras oficiais do live-action de Wicked e os fãs brasileiros comemoraram as escolhas.

Quem dará voz às protagonistas são as atrizes Myra Ruiz e Fabi Bang , que já interpretaram Elphaba e Glinda, respectivamente, no teatro para a versão brasileira do espetáculo da Broadway.

De volta para dar vida aos papéis, agora elas dão voz para a interpretação de Cynthia Erivo e Ariana Grande , que estão escaladas como a dupla de amigas no filme. Com o anúncio, o filme recebeu seu primeiro trailer dublado, onde vemos a chegada de Elphaba na Universidade de Shiz, na Terra de Oz, onde ela conhece Glinda.

Apesar do início complicado, as duas cultivam uma amizade inesperada e, após um encontro com O Maravilhoso Mágico de Oz, a relação das duas chega em um ponto determinante. Veja o trailer dublado:

No início de julho de 2024, nós te contamos como o longa teve a sua estreia antecipada em 5 dias para evitar uma concorrência direta com Moana 2, a aguardada sequência da animação da Disney. Apesar disso, Wicked, inspirado no espetáculo da Boadway, vai ter competir com Gladiador II, protagonizado por Paul Mescal. Você pode ler tudo sobre isso aqui .

Vale lembrar que o segundo filme de Wicked está previsto para chegar aos cinemas em 26 de novembro de 2025, um ano após a estreia da primeira parte do musical. O elenco da grande produção ainda conta com renomados nomes da indústria como Michelle Yeoh , Ethan Slater , Jonathan Bailey , Marissa Bode , Jeff Goldblum e mais.

Wicked estreia nos cinemas em 22 de novembro.