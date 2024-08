NAIARA ALBUQUERQUE Trump compartilha imagens falsas de Taylor Swift o apoiando

Donald Trump , candidato republicano à presidência dos EUA, compartilhou imagens falsas da artista Taylor Swift com frases que davam a entender que ela o apoiava . A imagem foi gerada por inteligência artificial e compartilhada nas redes sociais do candidato.

A postagem de Trump, feita no último domingo (18), mostra Swift com roupas vermelho, branco e azul com o seguinte escrito em letras garrafas: “Taylor Swift quer que você vote em Donald Trump”. Ao lado da imagem, Trump escreveu “Aceito!”, na legenda.

Mas afinal, a Taylor Swift apoiou Trump?

A resposta é não. Diferentemente do propagandeado pelo candidato, Swift declarou apoio a Joe Biden e sua vice, Kamala Harris em 2020. No mesmo ano, Swift criticou o candidato republicado em seu documentário ‘Miss Americana’, disponível na Netflix .

Além disso, Trump também deu a entender que os fãs da cantora estavam o apoiando, o que também não é verdade. Ele compartilhou outras imagens falsas que mostra jovens com camisetas escrito ‘Swifties for Trump’.

Trump compartilha imagem falsa de Taylor Swift Reprodução/ X/Reprodução





Qual o real impacto disso nas eleições americanas?

Bem, é importante você entender que quando uma imagem ou notícia falsa (fake news, em inglês) é compartilhada nas redes sociais, o potencial de chegar a milhares de pessoas é gigantesco. Aqui na CH, por exemplo, nós já te contamos como notícias falsas podem ser nocivas em meio a uma guerra . Por outro lado, nós também te contamos como a união dos fandom de BTS e Taylor Swift na Argentina se uniram para tentar barrar a eleição de Javier Milei, em 2023.

Esses são dois exemplos de como a organização política de jovens pode fazer (e muito) a diferença no dia a dia. Sempre que você se deparar com uma notícia, é importante lê-la e checá-la com atenção: ou seja, investigar se foi de uma fonte confiável e também ter certeza de que se trata de uma informação verdadeira, para não compartilhar mais desinformação, combinado?