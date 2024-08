Mavi Faria Teste: Será que você está preparada para fazer um intercâmbio?

studar fora é um sonho que quase todo jovem ousa pensar. Ir para fora do país, estudar em uma outra escola ou faculdade , imerso em uma outra cultura enquanto você aproveita o tempo para explorar o espaço e se conhecer melhor. É uma experiência mágica e são poucos os que vivenciaram e não indicam para os outros.

Entretanto, fazer um intercâmbio não é somente as partes boas e legais de ser livre, aproveitar toda experiência que você pode, conhecer pessoas nova e se divertir. Junto com toda essa independência, há a cobrança da responsabilidade . No intercâmbio, você é responsável pela sua saúde, segurança, alimentação e também de outros cuidados básicos como lavar a própria roupa e limpar a casa, por exemplo.

Por isso, a decisão de ir estudar fora precisa ser feita com cautela, atenção e muita conversa . Entender se este é o momento ideal para viver isso e entender se você está pronto para essa aventura são pontos cruciais para garantir que a sua experiência seja a melhor possível. Ninguém quer um intercâmbio que cause traumas ou te faça passar por perrengues (além da conta), não é?

Se ainda estiver na dúvida, não se preocupe. Responda o teste abaixo sobre intercâmbio e descubra se você está preparado (a) para fazer um intercâmbio . E olha, mesmo se você não estiver, é neste momento. Se prepare, cuide mais de você e vá quando estiver 100% pronto para isso, certo?