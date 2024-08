Anny Caroline Guerrera Taylor Swift lança clipe oficial com bastidores da The Eras Tour

Taylor Swift finalizou mais uma etapa da The Eras Tour . Nesta terça-feira (20/8), a cantora encerrou as performances da turnê na Europa com um show no Wembley Stadium, em Londres. Agora, ela fará uma pausa antes de seguir para os Estados Unidos, onde vai realizar alguns shows antes de dar adeus à turnê em novembro, no Canadá. Para celebrar a conclusão de mais uma fase da tour de sucesso, a artista lançou o clipe de I Can Do It With a Broken Heart com imagens de bastidores das apresentações.

O vídeo mostra momentos de Taylor ensaiando para o bloco do The Tortured Poets Department , seu décimo primeiro álbum de estúdio com cenas dos fãs curtindo a apresentação da música. Em algumas cenas, ainda é possível conferir como a cantora se movimentava por baixo do palco e até mesmo uma sequência em que ela entra no famoso carrinho de limpeza que a leva escondida para sua performance em todos os shows.

Um fato interessante é que, quando a música foi lançada, Swift usou imagens da turnê no vídeo da letra no YouTube. A faixa ainda incluí os efeitos de seu fone de retorno, aparelho que, de forma resumida, guia tanto o artista quando a banda no ritmo da música para que ninguém perca a hora de entrar por conta das caixas de som ou do barulho do público.

Em 00:34 entra a primeira contagem de “1, 2, 3, 4” para que Taylor comece a cantar, assim como ela escuta em seu retorno durante o show. Em 01:04 é possível perceber a contagem novamente. Já na letra, ela conta que nunca perdia a marcação de quando deveria começar a cantar, mesmo em seus piores dias.

Próxima parada: EUA

No último show de Londres, muitos fãs esperavam o anúncio do Reputation (Taylor’s Version) no show que aconteceu nesta terça-feira (20/8). Entretanto, a cantora não falou sobre a aguardada regravação mas surpreendeu o público com uma participação especial no bloco dedicado ao TTPD .

Em uma performance inédita de Florida!!! , Taylor recebeu Florence Welch no palco da The Eras Tour. As cantoras apresentaram a colaboração juntas pela primeira vez e empolgaram os fãs com uma apresentação impactante, que pode indicar os próximos shows da cantora que acontecem em Miami, na Flórida. Confira:

Full performance of Florida!!! with Florence – Taylor brought her out as a surprise guest for London N8 finale of the European Leg! #LondonTSTheErasTour via @TayvisHaze pic.twitter.com/vwAZyU58Vx — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) August 20, 2024