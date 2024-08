Sofia Duarte Sasha Meneghel lança bolsa da Mondepars feita a partir de folhas do cacto

ais um lançamento da Mondepars , marca da Sasha Meneghel , no ar! A estilista acaba de anunciar a primeira bolsa da etiqueta , que segue a tendência do tamanho maxi e é produzida a partir das folhas do cacto, ou seja, não há nenhuma origem animal.

O modelo é chamado de ‘ Arraia ‘ justamente devido à sua silhueta alongada nas laterais, que lembra o formato do peixe marinho de mesmo nome. De cor preta, a peça é confeccionada em biomaterial à base do Notus Cactos, conhecido como ‘couro de cacto’, que tem aspecto e caimento similares ao couro natural.

Idealizada pela Desserto , a matéria-prima vegana é proveniente de um cacto abundante no México que utiliza pouquíssima água para sua plantação, conforme afirma a descrição do produto no e-commerce da Mondepars. A bolsa, que ainda possui fechamento por ganchos e bolsos no interior, custa R$ 3.190 no site da marca .

O tamanho exagerado do produto tem a ver com a intenção de Sasha de que suas criações acompanhem o dia a dia das pessoas. Ou seja, provavelmente a ideia por trás dessa novidade é que seja aquela bolsa perfeita para comportar desde um notebook a um nécessaire.

Bolsa ‘Arraia’ da marca Mondepars, da Sasha Meneghel Mondepars/Reprodução

Sasha afirmou, em entrevista à CAPRICHO em julho , que sonhava em desenvolver os primeiros sapatos e bolsas da marca. “Meu sonho é que a Mondepars possa acompanhar o dia a dia de mais pessoas. Eu tenho um sonho também de ter uma loja física para que as pessoas possam tocar, provar e sentir a roupa, ver as costuras internas que são um processo que eu adoro da criação. E eu também tenho objetivos menores, mas que são tão importantes quanto, tipo desenvolver mais peças em alfaiataria, ver como que a alfaiataria pode transitar no verão, porque a gente sabe que o verão do Brasil é quente, e alfaiataria é algo que eu amo muito dentro da Mondepars. E desenvolver bolsas e sapatos algum dia no futuro”, disse.

Agora que já temos uma bolsa, será que vem sapato logo logo?