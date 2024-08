Duda Cardim Por trás da maquiagem de flores de Gabeu no clipe de ‘Clichê dos Amores’

G

abeu lançou Cavalo de Troia , seu novo álbum em parceria com Reddy Allor , no dia 8 de agosto e, com ele, Clichê dos Amores , o single com Gaby Amarantos , que ganhou um clipe colorido com figurinos marcantes e maquiagens artísticas de tirar o fôlego. A CAPRICHO conversou com Pedro Calderaro , a maquiadora responsável pela beleza de Gabeu na produção para descobrir os segredos por trás do visual florido .

“Eu trabalho com o Gabeu já tem um tempinho, já estive em outros clipes, sempre tem muita troca. Ele compartilha várias referências de beleza comigo e a gente vai construindo as ideias até chegar no resultado final”, compartilhou Pedro Calderaro em entrevista à CH.

O clipe é dividido em duas partes com looks e maquiagens diferentes. Na primeira, Gabeu aparece com uma blusa e asas azuis que contrastam com o visual vermelho de Reddy Allor. Como a personagem era um cupido, Pedro pensou em trazer uma estética etérea para a make, repetindo as cores do figurino. Nos olhos, ela usou um BT Velvet branco da Bruna Tavares e um lápis azul da Quem Disse Berenice e ainda completou com uma mistura de blushes rosados na bochecha.

Já na segunda metade do vídeo, em que Gabeu aparece com flores na maquiagem, a inspiração foi outra. “A ideia é que os dois fizessem parte da natureza e da montanha, que tudo fosse uma coisa só. Então, a gente resolveu trazer as flores para o rosto como uma extensão do vestido”, contou Pedro.

A maquiadora ainda revelou que nunca tinha trabalhado com flores inteiras, apenas com pétalas, e que achou que a cola de cílios seria suficiente. No entanto, foi preciso usar fita dupla face de lace de alta fixação para segurar as aplicações no rosto.

Para complementar a maquiagem, que também seguia uma estética etérea, Pedro Calderaro afirmou que a preparação de pele foi importante para criar o visual iluminado. Além do hidratante, o primer iluminador foi fundamental para a make, que não foi selada por completo, viu? O gloss incolor finalizou o look junto com uma sombra cintilante.

Falando em Clichê dos Amores , não poderia faltar um clichê de maquiagem para finalizar. “Como maquiadora, eu vou reforçar um clichê, que é a preparação da pele. A gente vive falando isso e é muito real, não pode faltar uma boa preparação de pele antes da maquiagem, especialmente quando falamos de uma gravação de clipe que são horas e horas de set, né? “, revelou Pedro.