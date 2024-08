Arthur Ferreira Olivia Rodrigo e Chappell Roan performam ‘HOT TO GO!’ juntas em show

A

mizade do pop! Nesta terça-feira (20/8), Olivia Rodrigo realizou mais um show de sua turnê, GUTS Tour , e chamou uma convidada especial para o palco. No apresentação que aconteceu em Los Angeles, a nossa rockeira convidou Chappell Roan para uma performance de HOT TO GO! .

A música é um dos maiores hits de Chappell e está presente em seu primeiro álbum, The Rise and Fall of a Midwest Princess , lançado em setembro de 2023. Com a ascensão de Chappell em 2024, a coreografia da música se tornou um viral no TikTok , onde milhares de pessoas já a reproduziram.

Outra trend que surgiu entre os fãs da Chappell são os vídeos sobre as expectativas para os shows. Os vídeos consistem em uma dupla de amigos esperando para começar um show, um deles diz “espero que ela toque HOT TO GO! (ou outra música da Chappell)” e a outra pessoa quebra a expectativa dizendo que o show é de outro artista. É claro que elas reproduziram esse meme juntas, né?

Em um vídeo postado por Olivia Rodrigo em seu TikTok, ela pergunta à Chappell: “espero que ela toque HOT TO GO!” e a ruivinha responde “isso é um show da Olivia Rodrigo, b*tch”. Em seguida o vídeo mostra as duas cantoras performando a música em cima do palco.