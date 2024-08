Juliana Morales O que é hipergamia e como ela se encaixa na sociedade atual?

hosting, red flag, love bombing e por aí vai… Parece que todos os dias surge um novo termo para falar de relacionamento , né? O último a entrar para esse glossário extenso foi ‘hipergamia’ – tendência de relação que deu o que falar nas redes sociais recentemente.

A palavra pode ser novidade para muita gente, que escutou pela primeira vez nas últimas semanas, mas ela se refere a um comportamento bem antigo. “Hiper” denota “superioridade e “gamia” significa “casamento” ou “união”. Ou seja, ela descreve a prática de se envolver com uma pessoa que tenha mais dinheiro e poder aquisitivo do que você.

Você deve estar se perguntando, então, o porquê desse termo, que fala de algo antigo, ter ganhado repercussão agora. O assunto veio à tona por conta de uma pesquisa feita pelo Seeking, que é um site de encontros de luxo para “pessoas ricas, bem-sucedidas e bonitas”, como a própria empresa se apresenta. O levantamento mostrou que 47% dos americanos afirma ter uma visão positiva de uma relação hipergâmica.

Qual é a origem da hipergamia?

Um artigo sobre o tema publicado no Seeking explica que o termo ‘hipergamia’, em si, foi cunhado pela primeira vez em 1883 por D. C. J. Ibbetson, no artigo “Etnografia Panjabi”. No texto, ele definia a palavra como “a prática em que mulheres se casam com homens de uma classe socioeconômica mais alta na Índia”.

“A hipergamia ocorreu não apenas na sociedade hindu, mas também nas civilizações Antigas da Grécia, Egito, China e Japão, assim como nos impérios asteca e inca. Na verdade, a hipergamia enquanto prática tem lugar em todas as sociedades humanas modernas e antigas onde existem hierarquias”, explica o artigo.

Vale pontuar que, ainda hoje, a hipergamia é visto como um fenômeno majoritariamente feminino. Ou seja, as pessoas apontam, na maioria das vezes generalizando, que mulheres heterossexuais buscam parceiros com dinheiro para se relacionarem – ideia carregada de machismo.

Hipergamia é relacionamento por interesse?

Em entrevista ao portal inglês The Sun, Emma Hathorn, especialista em relacionamentos do Seeking , refutou a descrição de que hipergamia visa apenas as vantagens financeiras do parceiro e que gera desequilíbrio de poder e dependência financeira. Segundo ela, o conceito de hipergamia mudou e, na modernidade, "é sobre muito mais do que isso". "Ela reflete uma mudança através da valorização de um crescimento e benefícios mútuos nas relações", explicou ao The Sun. O artigo do site de encontros de luxo ressalta que "não há uma concessão em um relacionamento hipergâmico". Segundo a explicação, "há apenas um encontro de interesses, ambições e de objetivos de forma que, juntos como uma equipe, suas posições sociais combinadas excedam o local no qual eles estariam apenas enquanto indivíduos". E aí, já tinha ouvido falar sobre hipergamia?