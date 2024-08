Duda Cardim O estilo vintage de Emma Myers de Manual de Assassinato Para Boas Garotas

Emma Myers é a protagonista da nova série de mistério queridinha do momento, Manual de Assassinato Para Boas Garotas , que é uma produção da BBC que estreou na Netflix neste mês. Baseada no livro homônimo da escritora Holly Jackson , a série conta com 6 episódios que acompanham Pip, a personagem principal, durante a investigação de um antigo caso de assassinato.

A atriz ficou conhecida internacionalmente pelo papel de Enid em Wandinha e se destaca ainda mais como protagonista na nova série. Além da atuação, ficamos de olho nos looks usados pela personagem ao longo da trama. Bermudas, coletes e calças jeans fazem parte do guarda-roupa dela, composto por peças casuais, confortáveis e jovens, um pouco diferente do estilo pessoal de Emma.

Ao contrário de Pip, Emma Myers brinca mais com a moda com escolhas fashionistas. Queridinha de marcas como Thom Browne e Dior , a atriz explora a estética vintage com toques românticos de babados, rendas e laços. Sobreposições de peças de tecidos diferentes e mix de estampas também estão entre seus truques de estilo preferidos.

O ESTILO VINTAGE E ROMÂNTICO DA EMMA MYERS

Desfile Dior

Para um desfile da grife francesa que aconteceu na Cidade do México, Emma Myers usou um vestido longo marrom da marca que tinha babados nos ombros e na gola. Para completar, ela colocou um sobretudo que deu um ar mais clássico e elegante ao visual.

Durante a mesma viagem, ela apareceu com um vestido longo de manga comprida também da Dior todo feito com rendas em preto e bege.

Première de Trocados

Para a pré-estreia de Trocados , filme da Netflix, a atriz mostrou seu lado romântico com um vestido de seda verde da Rodarte . A renda na parte de cima e nas luvas construíram a estética vintage junto com os laços.

Desfile Thom Browne

Em junho deste ano, Emma Myers surgiu com um look todo Thom Browne para prestigiar o desfile de alta-costura da marca. O vestido xadrez ganhou mais personalidade quando combinado com um laço no pescoço e uma meia de babados.

Eventos de imprensa de Manual de Assassinato Para Boas Garotas

Antes do lançamento da série, Emma participou de eventos com a imprensa para a divulgação de Manual de Assassinato Para Boas Garotas . Um dos looks apostava na tendência de mix de estampas com uma blusa listrada e uma saia xadrez, tudo da Louis Vuitton . Além da gola da blusa, a meia alta ajudou a deixar o resultado mais romântico.

Já em outro dia, a Prada foi responsável pelo visual da atriz. A sobreposição de peças ganhou ainda mais destaque com a mistura de padronagens. A meia-calça florida foi combinada com um vestido marrom estampado, um colete xadrez azul e, por fim, um casaco com desenhos de flores. Reparou que Emma usa uma câmera antiga para tirar suas fotos? Isso ajuda a dar um aspecto ainda mais vintage para os looks!

Ainda durante a turnê de divulgação, Emma Myers investiu em uma proposta de uma marca chinesa, a Shushu Tong . Com a produção igual à da passarela, a transparência do vestido é complementada com um short e meias brancas de renda, mais uma vez remetendo a uma estética vintage e romântica.

Programa do Jimmy Fallon

Em uma participação especial do programa do apresentador Jimmy Fallon, a atriz se jogou em um visual clássico com uma capa, meia-calça e botas da Gucci .

Qual look usado pela Emma Myers é o seu favorito?