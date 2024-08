DA REDAÇÃO Mania de Você: enredo, elenco e mais sobre a nova novela da TV Globo

Ao som da canção homônima de Rita Lee , na voz de Anitta , Mania de Você garantiu a atenção do público. A nova novela escrita por João Emanuel Carneiro vai combinar diferentes núcleos em uma narrativa que promete trazer romance, vingança e mistérios.

Prevista para estrear em setembro, a produção conta com diferentes núcleos e, em coletiva de imprensa, o elenco comentou as nuances presentes em nada um deles. Para você ficar por dentro do que está por vir, a CH selecionou as principais informações do projeto. Confira:

Enredo

Mania de Você será dividida em duas fases. A primeira mostrará a raiz do conflito entre Viola e Luma, que são melhores amigas. Ou eram até que se envolvem em um quarteto amoroso com traições e segredos que coloca a amizade que acreditavam ter em prova.

A primeira fase termina com o assassinato de Molina, vivido por Rodrigo Lombardi , e um salto temporal de 10 anos separa as duas etapas do roteiro.

Confira a sinopse:

“ Viola (Gabz) tem mania de batalhar por uma vida melhor, de se apaixonar pelo lado bom das coisas, de não desistir diante das dificuldades e de cozinhar como ninguém. Luma (Agatha Moreira) também é obcecada pela gastronomia, mas tem mania mesmo é do seu amado Rudá (Nicolas Prattes). Rudá achava que tinha mania de Luma até conhecer Viola, que chega na vida dos dois ao lado do namorado, Mavi (Chay Suede). Mavi, por sua vez, tem muita mania de Viola, mas, se lhe faltar paixão, ele tem mais é mania de poder. ”

Cenário

Mania de Você contou com gravações em diferentes pontos do Brasil e também com um cenário internacional. Nicolas Prattes, Alanis Guillen, Bruno Montaleone e Joana de Verona partiram para Portugal para filmar parte do enredo em Porto, Lisboa e Linhares da Beira. Em solo nacional, Angra dos Reis serviu como casa para o resort Albacoa e locações externas do Rio de Janeiro farão parte da trama.

Mania de Você estreia na TV Globo em setembro.