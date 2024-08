DA REDAÇÃO Malala compartilha memória de infância depois de show de Taylor Swift

Malala Yousafzai compartilhou uma série de imagens da The Eras Tour , de Taylor Swift , e fez um relato emocionante sobre sua experiência como fã da cantora. Nas redes sociais, a ativista publicou registros de um dos shows da artista no Wembley Stadium, em Londres, intercalados com fotos do Swat Valley, no Paquistão, ao lado de sua melhor amiga, Moniba.

A ativista revelou que uma de suas memórias de infância favoritas é de uma excursão que fez ao local ainda no ensino fundamental. Acompanhada da melhor amiga, ela celebrou o fato de poder frequentar a escola novamente. “Rindo, fomos até uma cachoeira escolhida em uma montanha coberta pelo verde. Estávamos tão animadas por finalmente podermos voltar à escola e por estarmos ao ar livre, rindo e cantando juntas”, contou Malala.

“ Tendo vivido uma época em que a música e a arte eram banidas, a música pareceu um presente. Moniba e eu encontramos uma pedra no ponto mais alto que conseguimos, escalamos até o topo e anunciamos para todos os nossos colegas de sala e professores que iríamos apresentar nossa nova música favorita chamada LOVE STORY. Foi aí que minha jornada Swiftie começou “, relatou ela sobre canção de Swift.

“Cantamos com todo o nosso coração, aproveitando a alegria que sentíamos a cada segundo. É mágico que meu primeiro show de verdade seja para ver a Taylor Swift, cantando cada música e rodeada por amigos”, declarou Malala.

No texto, Malala reforçou sua luta pelo direito à educação e destacou que o Talibã retornou ao controle do Afeganistão três anos atrás. “Mais uma vez, a música não toca nas ruas, e meninas e mulheres estão barradas das escolas, do trabalho e da vida pública. No Swat, a música fez com que eu e meus amigos nos sentíssemos confiantes e livres. E eu espero que um dia vivamos em um mundo em que todas as garotas vão ser capazes de aproveitar a música e viver seus sonhos mais loucos”, completou em referência à canção Wildest Dreams .