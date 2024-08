Arthur Ferreira Justiça autoriza que filha de Angelina Jolie e Brad Pitt remova sobrenome

egundo a People , Shiloh , uma das filhas dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt , conseguiu a aprovação judicial para remover o sobrenome do pai.

A jovem de 18 anos tomou a decisão assim que atingiu a maioridade no dia 27 de maio de 2024, e segundo seu advogado, Peter Lavine, a atitude foi tomada “após eventos dolorosos”. Ela mudou o nome de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt para Shiloh Nouvel Jolie, evidenciando o afastamento dos filhos com Brad Pitt após o divórcio polêmico dos pais.

Ainda segundo uma fonte próxima da People, logo depois que a petição de Shiloh foi protocolada em maio, Brad estaria a par da situação. “Ele está ciente e chateado que Shiloh tenha abandonado seu sobrenome”, disse a fonte. “Os lembretes de que ele perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad. Ele ama seus filhos e sente falta deles.”

Para o TMZ , Peter Levine esclareceu que Shiloh estava seguindo os trâmites legais obrigatórios, o que inclui a publicação de um aviso em um jornal local, um procedimento comum em alguns estados dos EUA para garantir transparência no processo de mudança de nome.

“Como advogado de Shiloh, sou obrigado a publicar um aviso legal porque a lei na Califórnia exige isso de qualquer pessoa que queira mudar seu nome. Esse aviso legal foi publicado no Los Angeles Times, como é exigido”, explicou Levine.

Para a revista People , o advogado pediu para que os noticiários tomem cuidado sobre o assunto “especialmente ao cobrir uma jovem adulta que tomou uma decisão independente e significativa após eventos dolorosos e está apenas seguindo um processo legal.”

Zahara Marley Jolie-Pitt, Angelina Jolie e Shiloh Nouvel Jolie-Pitt durante o Kids’ Choice Awards 2015 Kevin Winter/Getty Images

Desde que Brad Pitt e Angelina Jolie iniciaram sua batalha judicial em 2016, o relacionamento familiar tem sido tumultuado. Angelina acusou Brad de agressão em um incidente ocorrido no mesmo ano, durante um voo em um jato particular, onde ele teria sido fisicamente e verbalmente agressivo com ela e os filhos.

Fontes próximas a Shiloh revelaram ao Entertainment Tonight que ela fez questão de contratar e pagar seu próprio advogado para mostrar que foi uma decisão independente.