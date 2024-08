Mavi Faria Hit de Pabllo Vittar está entre as músicas mais ouvidas do verão no TikTok

N

esta semana, o TikTok anunciou a lista das dez músicas que foram mais compartilhadas e ouvidas na plataforma neste verão. Sim, verão! Por aqui, no hemisfério Sul, estamos vivendo o inverno, mas, no hemisfério norte, é verão.

Do mês de junho a agosto, a plataforma analisou quais músicas a galera mais estava usando nos vídeos e reuniu esses dados em uma lista. E mesmo que o mês de agosto ainda não tenha acabado e o verão ainda tenha mais um mês, essas músicas já foram, de longe, as mais utilizadas nesse período.

A principal surpresa é a presença de uma brasileira entre os outros artistas que compõe a lista. Pabllo Vittar integra o quinto lugar como colaboradora, ao lado de Yseult, da música Alibi , da cantora Sevdaliza. Além dela, outros nomes como Sabrina Carpenter , Billie Eilish , Karol G e Tinashe também estão na lista.

Mas o primeiro lugar não foi de nenhuma dessas cantoras. A música do verão 2024 é, para o TikTok, Gata Only, dos chilenos FloyyMenor e Cris Mj, o que não foi uma surpresa para Ole Obermann , Líder Global Global de Desenvolvimento de Negócios Musicais do TikTok.

Em nota à imprensa, ele afirma que “a música latina é um dos gêneros mais populares no TikTok, por isso não é surpresa ver Gata Only no topo da nossa lista global, ao lado de outros artistas emergentes incríveis, como Sevdaliza e Tommy Richman, além de superestrelas como Billie Eilish”.

Continua após a publicidade

Para ele, a diversidade entre nomes novos de todos os gêneros na lista é a prova de como o TikTok é um espaço onde há a conexão entre fãs ao redor do mundo e estes cantores.

Confira a lista completa das 10 músicas mais utilizadas nesse verão no TikTok:

1. Gata Only – FloyyMenor e Cris Mj

Continua após a publicidade

2. Nasty – Tinashe

3. MILLION DOLLAR BABY – Tommy Richman

4. BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Continua após a publicidade

5. Alibi (com Pabllo Vittar e Yseult) – Sevdaliza

6. Please Please Please – Sabrina Carpenter

7. ESTE – El Alfa e Nfasis

Continua após a publicidade

8. Tell Ur Girlfriend – Lay Bankz

9. Si No Quieres No – Luis R Conriquez e Neton Vega

10. Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Continua após a publicidade

E você, qual música mais utilizou nesse período?