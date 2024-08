Ginasta viraliza ao tentar fazer a entrada na trave de Julia Soares

“Tenho ferimentos de batalha no final do vídeo para provar que não estava sendo dramática. Como Julia consegue sem que isso aconteça? (ou acontece?) Apresentando a vocês a altamente solicitada tentativa de montagem na trave de equilíbrio ‘Soares'”, escreveu Sophia na publicação.

A ginasta brasileira, então, responde com bom humor nos comentários: “Sim, deixa os braços vermelhos kkkk. Adorei as tentativas”, diz com alguns emojis.

Na entrada “Soares”, a atleta pega o impulso no trampolim, dá uma meia pirueta (180º) que faz o corpo ultrapassar o aparelho e terminar do lado oposto ao que começou. E detalhe: agarrada com os braços de cabeça para baixo, tá?

Julia Soares registrou essa entrada oficialmente no código da Federação Internacional de Ginástica (FIG) em 2021 com seu sobrenome, já que foi a primeira competidora a realizá-lo.