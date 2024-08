Mavi Faria Fone de ouvido da Chanel de R$ 117 mil vira relógio e colar

uem pensou que nem todos os acessórios podem ser de luxo estava muito enganado. A Chanel , grife de luxo francesa, lançou o seu fone de ouvido exclusivo e, sendo da Chanel, é de se esperar que o fone tenha tudo, menos simplicidade. O acessório é uma combinação de fone de ouvido, colar sautoir e relógio .

Chamado Première Sound , ele é um design exclusivo idealizado pelo diretor do Estúdio de Criação de Relojoaria da Chanel, Arnaud Chastaingt , que se inspirou no clássico modelo Première Édition Originale , um relógio quadrado com a famosa corrente de ouro trançada em couro, típica em alças de bolsa e de outros acessórios da marca.

O modelo três em um garante não só luxo e glamour, mas também qualidade. A performance do fone de ouvido é de alta qualidade, como afirma no site da grife. A alta qualidade do acessório tanto no som quanto na entrega dos três produtos $21,450 vem a um preço – consideravelmente salgado. No site da marca, o modelo sai a 21.450 dólares, cerca de 117 mil reais.

<span class="hidden">–</span> Chanel/Divulgação

A corrente de couro preta trançada com a corrente dourada faz o formato e a base do colar, dividido em duas tiras. Em um lado do colar há, no meio da corrente, um relógio pequeno preto com laterais quadradas. O fio do fone é envolvido na corrente preta e dourada e o plug do ouvido é preto com detalhes em dourado, com o símbolo da Chanel na parte de trás.

Além do colar, do relógio e do fone, o acessório também é acompanhado de controle para volume e um microfone. Para quem possui celulares com entrada tipo C, será necessário comprar um adaptador, já que o plug do fone é do modelo de celulares mais antigos.

Trata-se de um modelo de tiragem limitada e pode ser comprado no site ou pedido sob encomenda.