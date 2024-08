DA REDAÇÃO Conheça os hobbies queridinhos da Geração Z em 2024, segundo o Pinterest

O

que você faz no seu tempo livre, jovem? Um relatório do Pinterest sobre as tendências para a próxima estação apontou os hobbies queridinhos da Geração Z no momento. Segundo a plataforma, a galera tem se dedicado a promover conexões e comunidade, explorar novas experiências e buscar hobbies criativos.

Um indício disso é o fato dos jovens estarem investindo em atividades manuais, na linha do “faça você mesmo”, como a confecção de bijuterias com miçangas, fios e resina. A busca por “ideias de pulseiras com miçangas pequenas” cresceu 2000% na rede social de junho de 2023 em comparação ao mesmo mês deste ano.

“ Pulseira com pingentes ‘faça você mesmo’ ” e “t utorial de bijuterias de porcelana quebrada” foram outros termos muito pesquisado no Pinterest entre pessoas de 18 a 24 anos.

O relatório do Pinterest também revelou um outro interesse crescente entre a nossa galera: atividades de clube. Os jovens estão engajados em clubes de livros, clubes de drama e clubes de corrida, de acordo com as buscas na plataforma:

Clube do livro (+180%)

Clube de receitas (+130%)

Clube de corrida (+700%)

Clube de drama (+73%)

Clube de tênis (+50%)

Um relatório anterior do Pinterest, que a CAPRICHO retratou aqui sobre tendências de comportamento da Gen Z neste ano , apontou que a galera estará disposta a investir nas relações.

A plataforma registrou um aumento das pesquisas por “Intimidade emocional”, “perguntas para casais se reconectarem” e “perguntas para conhecer os amigos”. Isso enfatiza como as pessoas têm usado a internet para encontrar maneiras de criar conexões mais profundas na vida real.