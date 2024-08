Sofia Duarte As maxi estampas de flores e frutas prometem ser tendência do verão

ma das tendências do momento no street style são as blusas, camisetas e regatas com uma flor ou frutas em tamanho maxi em destaque. As peças desse tipo viraram queridinhas da galera que está aproveitando o verão no hemisfério norte, o que significa que têm potencial para em breve invadir as ruas e as araras das marcas brasileiras. Vem dar uma olhada no que estamos falando e aproveite para se inspirar nestas ideias de looks!

A camiseta de maxiflor que mais tem aparecido por aí é esta com o desenho bem ao centro, e aí ela pode vir tanto em uma modelagem mais ajustada quanto oversized . Na maior parte das vezes, a flor escolhida é o hibisco – que, inclusive, também está dominando as nail arts .

Mas existem ainda variações, como regata de tule, a padronagem na lateral e até o famoso ‘tube top’.

O legal é que dá para explorar diferentes possibilidades com a blusa, seja de um jeito mais ousado com um mix de estampas, uma peça diferentona como uma bermuda ou calça capri, ou de uma forma mais básica com saia jeans.

E se você é do time que gosta de se aventurar nas artes, pode tentar fazer a sua própria versão da camiseta. Olha só:

Além das flores, as frutas em tamanho grande no centro da camiseta também estão bombando e prometem ser tendência da próxima temporada de primavera-verão. Morango, cereja, mamão, framboesa, limão… E dá até para usar na praia, com biquíni.

E aí, essa nova moda combina com você? Pretende dar uma chance às maxi estampas de flores e frutas na próxima estação?