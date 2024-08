Arthur Ferreira 8 livros indicados pela Dua Lipa no Service95, clube do livro da cantora

P

restes a completar 29 anos na próxima quinta-feira (22/8), Dua Lipa se tornou uma das maiores divas pop da nova geração. Com hits como Houdini , Levitating e New Rules , Dua também chama atenção por seu estilo e por compartilhar seu gosto pessoal com seus fãs.

Em 2023, a cantora deu início ao projeto Service95, um clube em que indica uma obra literária mensalmente. Dua tem escolhido livros escritos por autores de países diversos e, depois de anunciar o livro do mês, ela ainda abre um espaço para a discussão sobre a obra no site oficial do clube.

A CH separou algumas indicações literárias de Dua Lipa para você se jogar em uma nova leitura e descobrir um novo autor favorito. Confira:

Continua após a publicidade

O segundo sexo No primeiro volume, a autora aborda os fatos e os mitos da condição da mulher numa reflexão fascinante. Já no segundo, Simone de Beauvoir analisa a condição da mulher em todas as suas dimensões: sexual, psicológica, social e política. Compre agora: Amazon - R$ 195,42

Queenie Aos 25 anos, Queenie Jenkins, uma jovem jamaicana-britânica, é a única mulher negra trabalhando em um grande jornal de Londres. Ao ver sua vida virar de cabeça para baixo após o fim de seu relacionamento de três anos com um homem branco, ela busca conforto em todos os lugares possíveis, incluindo vários homens. Compre agora: Amazon - R$ 39,90

A história de Shuggie Bain Em livro ganhador do Booker Prize, Douglas Stuart narra história sobre autodescoberta e o amor de um filho por sua mãe imperfeita Compre agora: Amazon - R$ 29,99

Continua após a publicidade

Klara e o Sol Do ganhador do Nobel Kazuo Ishiguro, autor dos livros Não me abandone jamais e O gigante enterrado , um novo romance sobre o que significa ser humano. Compre agora: Amazon - R$ 39,90

Animal A primeira obra de ficção de Lisa Taddeo, autora do fenômeno internacional Três mulheres, traz uma história sobre relacionamentos, traumas e desejos de uma protagonista surpreendente. Compre agora: Amazon - R$ 47,42

Pachinko Livro narra a saga de três gerações de imigrantes coreanos no Japão do século XX e foi recomendado por Barack Obama Compre agora: Amazon - R$ 78,99

Aos Prantos no Mercado Acompanhamos a protagonista, que atravessa o luto pela morte precoce da mãe, liberando o pranto represado ao percorrer as prateleiras do mercado coreano H Mart em Nova York. Compre agora: Amazon - R$ 53,28

Continua após a publicidade

Noughts and Crosses: Zeros & Cruzes Noughts and Crosses é o primeiro livro de uma série para jovens adultos. A ação é passada numa sociedade distópica e descreve uma história alternativa em que os povos africanos ganharam grandes avanços tecnológicos e organizacionais sobre os europeus, tornando-os seus escravos. A narrativa segue a história pelo diferentes pontos de vista: dos Noughts (caucasianos) e dos Crosses (negros), explorando as tensões e relações proibidas entre os dois grupos. Compre agora: Amazon - R$ 171,14