Juliana Morales Horóscopo do Dia: A previsão dos signos para esta terça-feira (20/08)

Signo de Áries

O encontro da Lua com Saturno no setor de crise ajuda você a crescer e entender melhor questões importantes na sua vida, Signo de Áries . Mesmo parecendo que você está se sentindo meio sensível emocionalmente, você tende a se fortalecer ao enfrentar os desafios.

Signo de Touro

Atenção, Signo de Touro ! Estar comprometida nas parcerias ajuda a fortalecer o trabalho em equipe e a criar acordos que durem um bom tempo, já que a Lua e Saturno estão dando um força na área das amizades. Dica dos astros: caia fora de briguinhas por vaidade, combinado?

Signo de Gêmeos

Fique esperta, Signo de Gêmeos . Leve mais a sério as suas obrigações para manter as coisas mais bem planejadas e trabalhar um pouco a sua disciplina. Só cuidado para não deixar as relações com os seus familiares muito de lado, certo? Vênus dá a dica.

Signo de Câncer

Com a Lua e Saturno juntinhos, suas reflexões e estudos ficam mais profundos, o que dá aquele empurrãozinho no amadurecimento de temas importantes e nos seus projetos. Mas olha, Signo de Câncer , é melhor manter a discrição e não sair contando seus planos por aí.

Signo de Leão

Com a Lua e Saturno dando as mãos, você fica mais cuidadosa para manter as suas coisas em ordem e superar certos desafios. Tente cortar os gastos desnecessários e segure a vontade de sair comprando tudo, Signo de Leão . Mas calma, não precisa ser muito mão de vaca, ok?

Signo de Virgem

O encontro entre Lua e Saturno traz mais comprometimento nas parcerias e ajuda a amadurecer questões importantes para todos. Você pode acabar ajudando pessoas próximas, mas cuidado para não carregar demais nas costas os dramas dos outros, Signo de Virgem .

Signo de Libra

As parcerias nos estudos ou no trampo entram em uma fase de mais comprometimento e amadurecimento, resultando em trabalho de qualidade. O desafio é lidar com conflitos de vaidade que podem aparecer, Signo de Libra , por causa da tensão causada por Vênus.

Signo de Escorpião

Com a Lua e Saturno de olho na sua vida social, é preciso ser disciplinada nos gastos com lazer e escolher bem com quem se relacionar, valorizando quem tem mais maturidade. Seja discreta e cuide da sua privacidade e da dos outros. Combinado, Signo de Escorpião ?

Signo de Sagitário

Com a Lua e Saturno no setor doméstico, você fica mais comprometida e responsável com as tarefas de casa, ajudando a deixar sua rotina mais eficiente, Signo de Sagitário . É importante prestar atenção nas emoções das pessoas ao redor, mas sem deixar de lado as suas, ok?

Signo de Capricórnio

Com a Lua e Saturno se encontrando, você vai estar mais reservada nas interações, focando nas pessoas que realmente importam na sua vida. Mas não esqueça de manter o carinho com o mozão na sua intimidade, Signo de Capricórnio . A fase é boa também para um lazer cultural.

Signo de Aquário

Lua e Saturno se encontraram na área material, Signo de Aquário , e deixa você fica mais atenta e responsável com grana, Signo de Aquário. Cuidado para não se deixar levar por chantagem emocional em algumas situações, que pode atrapalhar seu bom senso.

Signo de Peixes

A Lua no seu signo se encontra com Saturno, ajudando você a se conhecer melhor e a refletir sobre questões importantes, Signo de Peixes . Com um senso crítico afiado, você vai escolher melhor seus contatos e lidar melhor até com quem não vai muito com a sua cara e vice-versa.

