Arthur Ferreira Bruna Marquezine publica foto romântica beijando João Guilherme

A

ssumiram? Na noite desta segunda-feira (19/8), Bruna Marquezine entregou aquilo que muitos fãs já estavam esperando: um post deixando (ainda mais) claro que seu relacionamento com João Guilherme é real. A atriz publicou um carrossel no Instagram com 13 registros de uma festa junina fora de época e deixou para surpreender os seguidores na penúltima foto.

João e Bruna aparecem agarradinhos e a atriz está segurando o rosto do amado para dar um beijo. Os dois estão vestidos à caráter, com chapéus de cowboy e roupas comuns de festa junina. Bruna veste um vestido xadrez e João uma jaqueta de couro.

Recentemente, João Guilherme celebrou o aniversário de Bruna Marquezine com um texto fofo nos Stories do Instagram. O ator escreveu um texto romântico em um vídeo que aparece abraçando e beijando Marquezine. “ Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais “, declarou ele.

“Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem”, completou João na legenda do vídeo em que também aparece dançando com Bruna. O vídeo repercutiu entre os fãs, que celebraram a confirmação do namoro entre os atores.

JOÃO GUILHERME E BRUNA MARQUEZINE VCS SÃO OS MAIS LINDOS DO MUNDO pic.twitter.com/6Mc1dr5aSq — lari DV15 (@shinedojgui) August 4, 2024

Rumores de que Bruna Marquezine e João Guilherme estariam em um relacionamento começaram ainda em 2023, quando eles se aproximaram durante as gravações da série Amor da Minha Vida , que deve estrear em breve no Disney+. Desde então, o casal foi visto junto em diversas ocasiões, incluindo dates em restaurantes e trocando beijos de despedida em aeroporto.

Muito fofos, né? Já queremos mais cliques do casal! <3