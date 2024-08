Quem é a influencer brasileira que sofreu xenofobia em Nova York

T

alvez a Marcela Montellato já tenha aparecido no seu feed com seus conteúdos engraçados. Mas, infelizmente, a influenciadora de 23 anos viralizou nos últimos dias com um vídeo sobre uma situação bem chata de xenofobia que ela vivenciou durante uma viagem a Nova York.

A jovem estava na pré-estreia do filme “É Assim Que Acaba”, aguardando para ver a protagonista Blake Lively, quando uma americana a sua frente começa a reclamar que a influenciadora estaria falando alto. “Pode parar de gritar no nosso ouvido? Você não está agindo como uma pessoa normal”, diz a mulher.

Mesmo com os ataques, Marcela continua gravando e questiona a mulher por que ela está sendo tão rude. Ela, então, responde que “nova-iorquinos são assim” e questiona sobre a nacionalidade da influenciadora. “Você é de outro país?”, pergunta e continua reclamando sobre o barulho. Em seguida, a mulher manda a jovem “voltar para o seu país”.

Marcela postou o vídeo do momento, com o título: “POV: uma Karen me atacou em Nova York”, fazendo referência a um meme usado nos EUA para falar de mulheres brancas privilegiadas, que geralmente tem comportamentos bem problemáticos e racistas.

O conteúdo viralizou nas redes sociais e muitos seguidores apontaram a xenofobia, preconceito contra estrangeiros, por trás da atitude da mulher.

Quem é Marcela Montellato?

Marcella é roteirista, diretora e criadora de conteúdo. Ela começou a publicar vídeos durante a pandemia, no intuito de trazer entretenimento e diversão em um momento delicado com aquele. Foi assim que surgiu o programa ‘Quarentenados’ , na época, que era um reality show com a sua família na maior vibe Keeping Up With The Kardashians – e com uma boa pitada de humor.

O jeito autêntico e bem humorado da jovem conquistou o público. Hoje, ela tem 1,8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6 milhões no TikTok . Seu conteúdo é bem variado, de viagens, comportamento, ‘desastres amorosos’ até “Tchubidubi”, seu personagem um tanto quanto estranho, com capuz bem apertado, óculos ao contrário e uma flor na testa.

E aí, você já conhecia a Marcela Montellato?