Arthur Ferreira Paul Mescal e Gracie Abrams são vistos juntos em encontro romântico

ovo casal? Os rumores de que Paul Mescal e Gracie Abrams estão vivendo um romance ficam cada vez mais fortes. O ator irlandês, que está prestes a estrear em Gladiador 2 , e a estrela pop norte-americana, que recentemente acompanhou Taylor Swift na The Eras Tour , foram vistos em um encontro romântico nas ruas de Mayfair, em Londres.

O casal, que inicialmente despertou rumores em junho deste ano, voltou a chamar atenção do público ao serem flagrados andando de mãos dadas. Uma fonte do Daily Mail relatou que os dois “não pareciam tímidos” ao demonstrar afeto em público.

Paul, de 28 anos, optou por um visual casual, com o direito a seu clássico shorts curto, um boné e óculos escuros. Já Gracie, de 24 anos, exibiu um look despojado, vestindo um colete branco justo e calça preta.

Paul Mescal and Gracie Abrams holding hands in London recently! pic.twitter.com/6r4gC39oWt — (@concertleaks) August 18, 2024

O casal já havia sido visto jantando junto no restaurante Brat, em Shoreditch, o que reforçou ainda mais as especulações sobre o relacionamento em junho deste ano.

paul mescal & gracie abrams enjoying time together in london. pic.twitter.com/s4D2E401Gk — best of paul mescal (@paulmescalfiles) June 30, 2024

Gracie, filha do diretor responsável pelos últimos filmes da saga Star Wars , JJ Abrams , e da produtora Katie McGrath , tem conquistado cada vez mais destaque na cena musical, e tem sido muito elogiada por seu novo lançamento, o álbum The Secret of Us . Já Paul se tornou queridinho do público ao estrelar projetos como a série Normal People e o filme Aftersun , que rendeu sua primeira indicação ao Oscar em 2023.