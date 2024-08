Duda Cardim Musas francesas inspiraram maquiagem de Lily Collins em ‘Emily em Paris’

A primeira parte da quarta temporada de Emily em Paris chegou na Netflix na última quinta-feira (15) e, além dos looks das personagens, a maquiagem também chamou a nossa atenção. Para dar vida à protagonista, Lily Collins está usando um visual mais clássico com referências francesas, afinal, Emily já está bem acostumada com a nova cidade.

Como um contraponto ao um figurino maximalista e cheio de mix de estampas, a maquiagem equilibra o visual ao se manter mais neutra. A pele iluminada e os cílios volumosos são complementados pelo batom durante o dia; já nas festas, a produção fica mais interessante com alguns detalhes diferentões que acompanham as roupas.

Em entrevista ao site americano Byrdie , Aurélie Payen , maquiador responsável pela série, revelou suas inspirações para a personagem de Lily Collins. “Eu queria adicionar um pouco mais do estilo parisiense no visual de Emily. E queria torná-la mais madura, mais autoconfiante e ousada com sua escolha de vida e maquiagem”, revelou.

O maquiador ainda revelou que voltou ao passado para trazer suas referências. Françoise Hardy , cantora da década de 60, conhecida pela música rebelde e pelos looks com minissaia e botas brancas, junto com Jane Birkin , it-girl francesa que deu nome a bolsa mais famosa do mundo da moda, da Hermés, foram as inspirações de Payen.

As musas francesas trouxeram um visual mais clássico para Emily que, segundo o maquiador da série, tem o estilo que pode ser definido como 50% americano e 50% francês. Ele ainda a comparou com outras personagens, dizendo que Mindy é 100% americana com os cílios postiços e o contorno, ao contrário de Sylvie, que é totalmente francesa. Já Camile é francesa, mas traz toques americanos na maquiagem com os delineados coloridos.

E aí, ficou com vontade de se inspirar na maquiagem da Lily Collins em Emily em Paris ? A segunda parte da temporada sai em 12 de setembro.