Arthur Ferreira Lucas Pizane e Giovanna Lima oficializam namoro em passeio de balão

O

amor está no ar. Nesta segunda-feira (19/8), Lucas Pizane e Giovanna Lima surpreenderam o público com uma série de registros do momento em que oficializaram o relacionamento. As imagens românticas foram compartilhadas nas redes sociais do casal, que seu conheceu no BBB24, reality da TV Globo.

“Esse pedido foi para oficializar o nosso namoro. E ele simboliza toda a felicidade que estamos vivendo, o nosso amor. Eu tinha a intenção de fazer esse pedido, e aproveitei o passeio de balão para levar as alianças”, contou Lucas Pizane ao Gshow.

Os ex-participantes do BBB estão viajando por Tiradentes, em Minas Gerais, e resolveram programar um passeio romântico de balão. Quando ainda estavam nas alturas, Pizane surpreendeu Giovanna com um par de anéis para oficializar o compromisso. A joia traz a pedra de citrino, escolhida por ser, segundo ele, a pedra do sol.

“A Yasmim (Brunet) me ajudou a escolher essa pedra. Assim que cheguei em Salvador, eu corri para comprar a aliança com essa pedra de citrino, que está associado à sua energia, semelhante a do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida”, disse Pizane.

o pizane pediu a giovanna em namoro socorroooooo pic.twitter.com/ngrE0iT2lR Continua após a publicidade — ma ri. (@acostumadinha) August 19, 2024

Em seu perfil no Instagram, Giovanna compartilhou uma foto com o namorado. Na legenda escreveu “ life couldn’t get better, this gon’ be the best day ever “, uma frase da canção Best Day Ever , de Mac Miller , que, em tradução livre para o português, significa “ a vida não poderia melhorar, este será o melhor dia de todos “. Na localização, a jovem ainda fez uma brincadeira em outra língua: “en donde tu eres mio y yo soy tuya” (“onde você é meu e eu sou sua”).

Confira mais registros:

to muito tchubirau daum daum das ideias hoje pic.twitter.com/CeMi4krWS4 Continua após a publicidade — pizane (@olucaspizane) August 19, 2024

acordei assim hoje, nada me abala pic.twitter.com/Xe7FGgonLU — Giovanna Lima (@gihllima) August 19, 2024