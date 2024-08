Duda Cardim Looks de Blake Lively em ‘É Assim Que Acaba’ são distração desnecessária?

É Assim Que Acaba , uma das adaptações literárias mais aguardadas do ano, chegou aos cinemas no dia 8 deste mês. Com mais de uma semana da estreia, se você ainda não assistiu ao longa, pelo menos deve ter visto nas redes sociais a suposta briga envolvendo os atores do elenco . Apesar da confusão entre Blake Lively e Justin Baldoni ter chamado tanta atenção quanto o lançamento, nós também ficamos de olho em outra polêmica envolvendo o figurino da produção.

Seja nas roupas maximalistas do filme ou mesmo nos looks de Blake Lively na turnê de divulgação, a opção por combinações chamativas não agradou alguns fãs em vários aspectos. Em um história com uma temática importante e delicada, que é a violência doméstica, será que existe a necessidade de ter momentos tão fashionistas? E como e onde deveriam entrar esses visuais escolhidos?

A gente sabe que a moda compreende muito mais do que as roupas das personagens e ajuda a criar um determinado contexto e mostrar a personalidade de quem está sendo representado na tela. Em É Assim Que Acaba , os comentários a respeito disso começaram antes mesmo do lançamento do filme, quando fotos do set de filmagens viralizaram no começo do ano passado. Na época, as críticas giravam em torno do argumento de que não se via a protagonista representada naquele figurino. Quem lembra?

i love blake lively w all my heart but how is this any similiar to how LILY BLOOM would dress??? pic.twitter.com/c6kl7ZDHg1 — kels is seeing taylor 03/08/24 (@bazikamentkels) May 16, 2023 Continua após a publicidade

Com a exposição do longa completo, foi possível observar com mais detalhes e por completo todos os looks de Lily Bloom, a protagonista. Peças estampadas com patchwork , modelagens masculinas e sobreposições fazem parte do seu armário, mas passam uma imagem de autoconfiança e poder, o que não é o mesmo sentimento que temos ao ler o livro da autora americana Colleen Hoover.

Em meio às entrevistas nas pré-estreias, Blake Lively admitiu ter interferido nas decisões das roupas nas gravações. Eric Daman , responsável pelo figurino, já conhecia a atriz por ter trabalhado como figurinista da série Gossip Girl , e, em entrevista à Glamour americana , disse que adorou as peças emprestadas por ela. Além de comentar esse fato inusitado, Blake também disse que “precisa produzir um filme para atuar nele”, o que gerou descontentamento em parte do público.