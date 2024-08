Sofia Duarte Jenna Ortega usa look que faz referência inusitada a Beetlejuice 2

O

s eventos de divulgação e tapetes vermelhos de Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice já começaram! E Jenna Ortega , que interpreta a personagem Astrid Deetz, já está servindo looks inspirados no longa. Um dos que mais chamou a atenção tinha até uma referência direta à história sequência do clássico de 1988; será que você reparou?

Em um evento para fãs e imprensa que aconteceu na Cidade do México nesta semana, Jenna Ortega provou que, depois de Wandinha , ainda leva o assunto vestir-se de acordo com o tema a sério. Isso porque a atriz apareceu com um vestido em tom de azul petróleo que tem o rosto de Bob , um zumbi que será apresentado ao público no novo filme, e um efeito que imita suturas na saia.

A roupa foi confeccionada pela marca Lurline , das estilistas da Arábia Saudita chamadas Sarah e Siham Albinali, em parceria com o stylist Enrique Melendez. “O corset apresenta padrões sutis da cabeça do Bob, e as ondas extremamente drapeadas são inspiradas em seu rosto enrugado e encolhido”, escreveram as designers em publicação do Instagram. “Nós nos divertimos muito brincando com os cordões de couro na boca e na saia, e a rica cor azul petróleo acrescenta àquela combinação perfeita de Beetlejuice + gótico suave que tanto amamos”, completaram.

Além desse visual, Jenna Ortega apostou em outros que também remetem a Beetlejuice Beetlejuice de alguma forma, como um blazer listrado da Marc Jacobs , um conjunto Dolce & Gabbana e um vestido da coleção de 2009 da Vivienne Westwood .

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice , dirigido por Tim Burton , chega aos cinemas brasileiros em 5 de setembro. A produção traz de volta os atores Michael Keaton e Winona Ryder, estrelas do clássico de 1988, mas também vem com novos nomes; além de Jenna Ortega, teremos Monica Bellucci e Willem Dafoe nas telonas. Quem aí está ansioso para assistir? Aproveite para ver o trailer do filme: