Descobrimos qual hidratante labial não sai da bolsa de Charli XCX

A

lém dos looks e códigos de estilo preferidos de Charli XCX na fase BRAT e das maquiagens em verde neon dos fãs para entrar no clima do álbum, a gente está de olho nos truques de beleza queridinhos da cantora britânica. Um deles envolve um famoso hidratante labial da marca sul-coreana Laneige , da qual ela acaba de se tornar parceira.

Charli XCX mostrou em entrevista à revista GQ do Reino Unido, em janeiro deste ano, na série 10 Essentials , as coisas e objetos que não vive sem no dia a dia. Entre eles, destacou a famosa máscara labial noturna da Laneige na versão original de frutas vermelhas (‘Berry/Fruits Rouges’). “Se eu saio e eu não estou com isso, eu voltaria pra casa para pegar e, então, sairia de novo”, afirmou em vídeo.

A artista explicou que, embora o produto seja originalmente destinado para fazer efeito durante a noite, ela o usa como um hidratante labial mesmo, assim como muitas pessoas que já testaram o item. E a descoberta da lip mask veio quando, aos 25 anos, Charli passou por um tratamento de acne adulta que ressecava a pele e, ao testar várias opções para hidratar os lábios, encontrou no produto da Laneige uma ótima solução.

O produto, que infelizmente não está à venda no Brasil, custa US$ 24 (cerca de R$ 130) no e-commerce da Sephora americana . “Oi, Laneige, se você está assistindo, eu poderia ser sua garota. Eles nunca vão me contratar. Eles contrataram a Sydney Sweeney e é isso”, brincou a cantora no final do vídeo.

Acontece que, agora, em agosto, Charli XCX está trabalhando com a Laneige. Ela publicou um vídeo patrocinado pela marca no TikTok dublando o seu próprio áudio da entrevista enquanto aplica o produto nos lábios. “Finalmente aconteceu! Obrigada”, escreveu na legenda.