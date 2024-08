Mavi Faria Conheça Paris com este roteiro de viagem de Emily em Paris

A

quarta temporada de Emily em Paris já está no catálogo da Netflix e, por aqui, continuamos cada dia mais encantadas com os looks, enredo e com os cenários. Uma parte do glamour da série deve-se, sem dúvida, a ambientação de Paris – ela deixa tudo mais romântico, elegante e intimista.

Nas Olimpíadas de Paris pudemos vislumbrar bastante da cidade e ainda estamos nos recuperado da vista de quem apreciava o jogo de vôlei de praia, de frente para a Torre Eiffel . Parecia até pintura de tão lindo. Na série, o vislumbre é parecido, mas a quantidade de episódios proporciona mais lugares a serem visitados e explorados – e não só da capital francesa, mas também de vilarejos e cidades mais interioranas, que mostram uma França bem diferente da vista em Paris.

Mesmo assim, estando no campo ou na capital, fato é que os passeios de Emily instigam nossa curiosidade de visitar tudo – e para quem nunca visitou Paris, a vontade é ainda maior . Cada canto da cidade mais romântica do mundo parece chamar a atenção do espectador, que sonha em percorrer esses mesmos passos. Se você é esse tipo de pessoa, está no lugar certo.

Por aqui, também temos muita vontade de explorar Paris e acreditamos que a série nos de uma boa ideia de para onde ir e como começar. Desde pontos turísticos famosos até restaurantes intimistas, cada canto de Paris está no nosso radar. A partir disso, selecionamos um roteiro de viagem baseado em alguns lugares que Emily visitou durante a série, assim você pode selecionar os que mais gostou e visitar quando conhecer a cidade . Um sonho, não é?

1. Arco do Triunfo

Localizado na Praça Charles de Gaulle, o monumento é um dos mais importantes da cidade e é pano de fundo para a chegada de Emily na cidade.

2. La Boulangerie Moderne

É a padaria que a personagem come seu primeiro pão com chocolate, ou pain au chocolat e ali inicia sua jornada como influenciadora digital. A padaria fica na Rue des Fossés Saint-Jacques.

3. Place de L’Estrapade

É a praça onde o prédio que Emily mora fica. O prédio é perto do Pantheon e da famosa Universidade de Sorbonne.

4. Les Deux Compères

O restaurante de Gabriel também fica nessa mesma praça, e ele existe na vida real, mas com outro nome. O T erra Nera, especialista em comida italiana, fica na Rue des Fossés Saint-Jacques, 18 e a fachada é a mesma da vista na série.

5. Mc Donald’s francês

A experiência de Emily no McDonald’s da França foi revolucionária para ela e, por isso, não deve ficar de fora do roteiro. Ele possui um cardápio bem diferente do que estamos acostumados, então é bem provável que seja um experiência interessante para você também.

Ele fica na Avenue des Champs Elysées, 140;

6. Galerie Patrick Fourtin

É o prédio em que o escritório da Savoir, empresa em que Emily trabalha, fica. O prédio tem o mesmo nome na vida real e fica na Place de Valois, na Rue des Bons Enfants.

7. Torre Eiffel

Os clichês existem por um bom motivo e não existe visita a Paris sem conhecer a Torre Eiffel. Na série, ela aparece em diversas cenas e as mais marcantes são durante a noite, quando suas luzes se acendem. A torre fica na Champ de Mars, na Avenue Gustave Eiffel.

8. Parc La Villette

É o parque onde há o cinema ao ar livre que Emily vai com Mindy, Nicolas e Gabriel. Esse cinema acontece de verdade na vida real durante o verão, e o parque se localiza na Avenue Jean Jaurès, 75019.

9. Chez Julien

É um famoso britô francês e, na série, é onde Camille se encontra com sua amante. Ele fica na Rue du Pont Louis-Philippe, 1.

10. Jardin du Palais Royal

É o jardim onde Emily conhece Mindy em um momento de frustação com os colegas do trabalho, e também onde as duas se encontram algumas vezes durante as temporadas. O jardim fica localizado em frente ao Palais Royal – no Jardim do Palais Royal, na Galerie de Montpensier, 2.

11. Le Café de L’Homme

Nesse restaurante acontece a festa para a empresa de Antoine, Maison Lavaux, e ele possui um terraço com uma vista magnífica para a Torre Eiffel. Ele fica na Place du Trocadéro 17, na 11 Novembre, 75016.

12. Pantheón

O monumento histórico é pano de fundo para o término de Emily com seu namorado de Chicago – o que não tira nem um pouco o brilhantismo da estrutura. Ele fica na Pl. du Panthéon, 75005, próximo ao Jardin du Luxembourg.

13. Jardin du Luxembourg

Perto do Pantheon, o jardim é estonteante e, na série, aparece nas corridas matinais da protagonista. Ele se localiza no número 75006.

14. Palais Garnier

É a casa de Ópera de Paris que Emily assiste o Lago dos Cisnes. A estrutura do lugar é estonteante e, mesmo se não for assistir a peça, vale uma visita para admirar sua beleza. A ópera fica na Pl. de l’Opéra, 75009.

15. Maison Rose e a Basílica Sacré–Cœur

O restaurante e a basílica, respectivamente, ficam no bairro Montmartre, onde Mindy leva Emily para se distrair. É um bairro mais calmo e, por isso, é perfeito para um passeio mais tranquilo.

16. Place Dalida

Nesse mesmo bairro, Emily conhece a Place Dalida, onde coloca em prática a estratégia de marketing de uma empresa de colchões. A Place Dalida fica na intersecção entre a Rue Girardon com a Rue L’Abreuvoir.

17. Flore en L’ile

É o restaurante que Luc e Emily se encontram algumas vezes ao longo da temporada – e não há melhor lugar do que este para entrar na atmosfera parisiense. Ele fica na Île Saint-Louis, perto da Catedral de Notre-Dame, na Le Flore en L’ile – Quai d’Orléans, 42.

18. La Nouvelle Ève

Na série, o cabaré ganha o nome de La Trompette Bleue para ser um clube de jazz mas, na vida real, é chamado de La Nouvelle Ève, um dos estabelecimentos mais antigos e bonitos de Paris. Localizado na La Nouvelle Ève – Rue Pierre Fontaine, 25, é onde Emily e Alfie vão assistir a uma apresentação de Mindy.

19. Museu d’Orsay

O museu é um dos mais importantes da cidade e reúne um acervo de pinturas impressionistas e pós-impressionistas. É onde Camille e Gabriel se encontram e a ambientação nestas cenas é de tirar o fôlego. O museu fica na Rue de la Legion d’Honneur, 1.

E ai, já se sente mais preparada para sua viagem?