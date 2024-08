Arthur Ferreira Chappell Roan revela que negou papel de protagonista em filme

m entrevista recente para o ator Bowen Yang , Chappell Roan revelou que está recebendo propostas constantes para projetos na área da atuação. Inclusive, a cantora contou que foi convidada para protagonizar um filme, mas que preferiu recusar as oportunidades para continuar focada na música.

Após Yang sugerir que atuar afastaria Chappell de toda “loucura” que sua carreira tem enfrentado nos últimos meses, a cantora respondeu que, na verdade, acredita que os atores “são loucos pra caramba” e logo depois revelou que tem negado propostas para atuar: “Eu fico tão assustada com pessoas de cinema. Me perguntaram nas últimas semanas, tipo, ‘Você quer o papel principal em XYZ?’ e eu disse, ‘Não'”.

Chappell explicou que, quando começou a fazer música, sua verdadeira intenção era que isso fosse uma escada para sua carreira de atriz, mas que com o tempo mudou de ideia. “Eu comecei a fazer música porque queria começar a atuar, e então me mudei para Los Angeles, e eu pensei, ‘Foda-se’.”

“A indústria é legitimamente tão assustadora, e está tão fora do meu controle. Eu posso lançar música quando eu quiser. Eu não tenho que esperar um diretor de elenco dizer, ‘Seria ótimo se nós escalássemos você, e então decidiríamos sua agenda para os próximos três meses'”, continuou Chappell.

A cantora ainda falou como tem lidado com a fama e sua ascensão em 2024: “Nas últimas, honestamente, oito semanas, minha vida inteira mudou. Tem sido muito emocionante porque não estou apenas cantando música pop, é automaticamente político porque sou gay… Eu aprecio conselhos. Não conheço ninguém que esteja passando por isso, pessoalmente.”

“A maior coisa tem sido ser reconhecido e simplesmente não me sentir eu mesmo. E fazer turnês consome tudo. Nunca dei a mínima para as paradas ou estar no rádio, mas é tão louco como as pessoas da indústria estão me levando mais a sério do que antes. Eu fico tipo, ‘Eu tenho feito isso o tempo todo'”, finalizou.

