DA REDAÇÃO Capricho e Sestini apostam em ousadia na coleção de Volta às Aulas 2025

A coleção Volta às Aulas 2025 da CAPRICHO com a Sestini trouxe muita inovação e estilo para deixar a rotina ainda mais a sua cara. Depois do sucesso da temporada anterior, a marca investiu na ousadia para entregar produtos confortáveis e funcionais que refletem diferentes personalidades. Em entrevista à CH, Alexandre Benedek , CEO e fundador da Sestini, compartilhou a importância das novas tendências que acompanham os interesses do público, sem deixar de lado as coleções que marcaram a galera, como é o caso da Generation.

Linha CAPRICHO Generation CAPRICHO/Sestini/Divulgação

“Temos muitas coleções bacanas, como algumas que são atemporais”, comentou Benedek. A linha Crush é um exemplo disso, com suas cores sólidas em matelassê. Este ano, Capricho e Sestini também apostaram na ousadia ao implementar novas cores e elementos que representam atitude e modernidade. A linha Contrast, por exemplo, mistura diferentes tonalidades que concedem uma identidade única ao modelo.

Linha CAPRICHO Contrast CAPRICHO/Sestini/Divulgação

“A cada ano vamos em uma viagem nova. Temos que ver as tendências, que mudam, né?”, refletiu o CEO sobre a vontade de buscar produtos diversos. “ Temos que nos desafiar, sem medo de ousar, sem medo de fazer coisas diferentes. Temos que sempre tentar fazer para surpreender, acho que é o mais importante “, declarou. “Cada consumir tem o seu jeito e Capricho é muito mais uma atitude”, acrescentou ele sobre a variedade de estampas e modelos da nova linha.

Mas a praticidade segue sendo fundamental no desenvolvimento de novos produtos, pensando no multiuso como fator chave no processo de criação. “[Precisamos] de produtos que sejam bonitos esteticamente, mas muito práticos de usar. A cada ano, o consumir espera algo que seja muito prático para o dia a dia, meio coringa. Algo que ele possa usar para ir para escola, para sair a noite, se ele for direto para academia. Algo que seja multiuso”, exemplificou.

Linha CAPRICHO Academy CAPRICHO/Sestini/Divulgação

Cristofer George Elias , coordenador de produtos da marca, acrescentou o conforto nessa equação e pontuou que criar a nova coleção depois do sucesso da temporada anterior foi um desafio interessante.

“Focamos muito em trazer essa parte do conforto e do toque no sensorial. Trabalhamos as cores mais calmas ao mesmo tempo em que trouxemos detalhes chamativos na coleção. Pensamos nessa coisa de ter o material, o toque ali. É bem gostoso na hora de vestir, você se sente bem”, explicou sobre o desenvolvimento das peças.

Linha CAPRICHO Crush CAPRICHO/Sestini/Divulgação

E aí, quais são os seus modelos favoritos?