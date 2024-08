Foto: Reprodução Aprenda a cortar o cabelo segundo a sua melhor fase da Lua

V

ocê já ouviu falar que as fases da Lua podem influenciar o crescimento do seu cabelo ou aumentar o volume? Desde pequenos, aprendemos que cortar o cabelo na Lua crescente faz com que ele cresça mais rápido e que a Lua cheia é a melhor fase para deixar os fios volumosos.

Mas, e se a gente te disser que a melhor fase para cortar o cabelo não é a mesma para todo mundo? É isso mesmo, cada pessoa tem a SUA melhor fase da Lua para cortar, pintar ou radicalizar nos seus cabelos.

Entenda a relação entre a Lua e o seu cabelo

Na astrologia, a Lua desempenha um papel fundamental, isso porque é o Astro mais perto da Terra. Por isso, a Lua tem ligação direta com nosso humor, bem-estar, ciclo menstrual e, claro, nossos cabelos.

Na medida em que a Lua vai transitando no Céu, mudando de fase e de signo, ela muda a nossa energia. Por exemplo, quando a Lua está em Touro, podemos sentir mais fome e preguiça. Mas quando ela tá em Leão, podemos ter mais vontade de sair e brilhar.

Na Lua Minguante, podemos ficar mais recolhidos, enquanto na Lua Nova, temos mais vontade de iniciar coisas. Você pode acompanhar o início e o signo das Fases da Lua no calendário lunar 2024 aqui .

Continua após a publicidade

Com relação aos cabelos, é verdade que cortar durante a Lua Crescente pode favorecer o crescimento do fios e, quando for na Lua Cheia, pode dar mais volume.

No entanto, embora as fases da Lua sejam úteis (veja aqui as dicas gerais) , o melhor momento para cortar o cabelo pode variar de acordo com o seu Mapa Astral.

O que meu Mapa tem a ver com o cabelo?

O Mapa Astral é uma fotografia do momento que nascemos. Neste dia e horário, a Lua estava em determinado ponto do Céu – num signo e numa Casa astrológica do seu Mapa.

No entanto, como a Lua seguiu seu movimento pelo Céu depois que você nasceu, ela segue te “afetando” de maneiras diferentes. Isso porque dependendo do signo e da fase que ela tá no Céu, ela vai interagir com a Lua do seu Mapa .

A isso, na Astrologia, chamamos de trânsitos lunares pessoais , e é preciso considerá-los na hora de escolher a data para ir ao salão de beleza.

Porque, por exemplo, podemos estar vivendo uma Lua Crescente, mas o seu trânsito lunar pessoal não é favorável para cortar o cabelo.

Continua após a publicidade

Passo a Passo para usar o Calendário de Corte de Cabelo

Para descobrir a melhor fase para cortar o cabelo com base na sua Lua, você pode usar um calendário de corte de cabelo personalizado . Este calendário leva em consideração a posição da Lua no céu em relação ao seu Mapa Astral e sugere as melhores datas para você cortar, hidratar ou mudar o visual.

Basta seguir o a passo a passo:

Acesse o Calendário de Corte de Cabelo Personalizado aqui para acessar a ferramenta gratuita que calcula a melhor Lua para cortar o cabelo de acordo com o seu Mapa Astral. Preencha as informações necessárias, como a data e o horário do seu nascimento. Esses dados são importantes para calcular com precisão os trânsitos lunares pessoais. Então, defina o seu objetivo. Por exemplo, se é dar força e volume aos cabelos, transformar seu visual ou acelerar o crescimento do cabelo. O calendário irá gerar uma análise com as melhores datas segundo o seu objetivo. Você pode testar quantos objetivas e quantas vezes quiser, combinando os resultados. Utilize as datas recomendadas para agendar seus cortes e tratamentos. Assim, você maximiza os resultados e garante que seu cabelo esteja sempre no seu melhor!

Aproveite!

Conhecer a influência da Lua sobre o seu cabelo pode ajudar a melhorar a saúde e o visual dos seus fios. Mas lembre-se, a melhor fase para cortar o cabelo é aquela que também se alinha com o seu Mapa Astral pessoal.

Use o calendário de corte de cabelo personalizado para encontrar o momento perfeito para cada tipo de mudança e tratamento. Com um pouco de planejamento, você pode fazer da Lua sua parceira na jornada para um cabelo incrível!