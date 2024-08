DA REDAÇÃO Além de My Lady Jane: 6 séries canceladas que ainda nos fazem sofrer

A confirmação do cancelamento da My Lady Jane pegou os fãs de surpresa. A série protagonizada por Emily Bader e Edward Bluemel estreou na Prime Video em junho e conquistou o público, mas a audiência não foi suficiente para garantir uma nova temporada para o projeto, que não receberá novos episódios.

Essa não é a primeira vez que uma produção querida pelos fãs é cancelada. Até hoje sofremos com cancelamentos de projetos que tinham muito potencial mas não foram renovados por diferentes motivos. Relembre alguns deles:

Spin Out

Estrelada por Kaya Scodelario , Spin Out foi cancelada cerca de 1 mês depois de estrear na Netflix . A série trazia o romance entre uma dupla de patinação artística e abordava temas importantes como transtorno bipolar e as pressões presentes no mundo dos esportes.

Sombra e Ossos

Baseada nos livros de Leigh Bardugo , Sombra e Ossos explorava o universo da fantasia e recebeu 2 temporadas. Os fãs estavam animados com a possibilidade de Six of Crows , duologia também escrita por Bardugo, recebesse um spin-off na plataforma, mas foram pegos de surpresa com a notícia do cancelamento da série.

Continua após a publicidade

Fate: A Saga Winx

Fate: A Saga Winx contou com 2 temporadas na Netflix . A produção era estrelada por Abigail Cowen , Hannah van der Westhuysen , Precious Mustapha , Eliot Salt , Elisha Applebaum Apesar de ter deixado pontas soltas para os novos episódios, a série não recebeu sinal verde da plataforma e foi cancelada.

The Society

O cancelamento de The Society fica ainda mais triste quando lembramos que a série foi, sim, renovada. Pois é. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o elenco confirmou que uma 2ª temporada estava em produção mas, alguns meses depois, a notícia de que o projeto não estava mais renovado pegou os fãs de surpresa.

Julie and The Phantoms

Criada por Kenny Ortega , Julia and The Phantoms empolgou os fãs com performances musicais. Estrelada por Madson Reyes , a produção demorou meses para ser oficialmente cancelada, deixando os fãs ainda mais frustrados por conta de toda expectativa criada.

Continua após a publicidade

Anne With an E

Um dos cancelamentos mais polêmicos dos últimos tempos foi o da série Anne With an E . A produção ganhou três temporadas, que foram exibidas na CBC e na Netflix . O enredo acompanha a história dos livros Anne of Green Gables , de Lucy Maud Montgomery , e com a confirmação de que o projeto não seria renovado, fãs iniciaram petições e ações para tentar mudar a decisão, mas os pedidos não foram atendidos.

E aí, qual série você ainda não conseguiu superar?