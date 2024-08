Testamos o truque do TikTok para secar cabelo cacheado sem difusor

Quem tem cabelo cacheado sabe da importância que é finalizar os fios e também sabe da demora que é esperá-los secar naturalmente… Por mais que não usar fontes de calor seja o mais indicado e funcione super bem no dia a dia, às vezes precisamos de soluções mais rápidas. O secador só vai ser aliado dos cachos quando estiver junto de um difusor , não é mesmo? Se você não tem um, não se desespere, encontramos o truque perfeito.

Pode até soar estranho, mas uma peneira vai te salvar nos dias frios e nos compromissos importantes que pedem o uso do secador, afinal, não é sempre que você tem horas para esperar o cabelo cacheado secar. Vídeos no TikTok prometem que o utensílio de cozinha traz o mesmo efeito que um bico difusor, mas será mesmo?

O truque com o objeto inusitado é super fácil de repoduzir. Você vai precisar de um secador e uma peneira apenas. Lembrando que, como o ar é muito quente, é recomendado que a peneira seja de metal, as de plásticos podem derreter, viu? Além disso, escolha uma maior para conseguir segurar mais cabelo.

Comece separando seu cabelo em partes, tudo vai depender do comprimento e da quantidade de fios. Posicione a peneira de baixo para cima levando até a raiz e coloque o secador nessa direção. Depois de secar todas as mechas, use a peneira para secar a raiz, criando apenas uma camada entre a cabeça e o secador.

Vamos ser sinceras? Eu, estagiária de moda e beleza da CH, testei o truque e venho falar: deu certo! Realmente a peneira ajuda a deixar os cachos definidos com um bom volume que dura até a próxima lavagem. No entanto, precisa usar um óleo no final, no meu cabelo, o secador ainda deixou bastante frizz , mas não é algo que me incomoda e que não possa ser resolvido com um finalizador.

E você, já testou o truque de secar o cabelo cacheado com uma peneira?