Juliana Morales Assista ao ‘fashion film’ da capa de agosto, com a Galera CAPRICHO 2024

or meio de uma desobediência criativa , a juventude, representada pela Galera CAPRICHO na edição digital de agosto da CH , defende suas ideias e desenha seu futuro da forma que acredita. Nesse caminho, a moda é uma ferramenta indispensável para comunicar, divertir e, claro, desobedecer.

O que a nossa galera quer é se expressar por meio de looks e makes, usar o que se sente confortável e se vestir de coragem e autenticidade. Chega de padrões chatos e sem sentido, é hora de se reinventar e experimentar tudo que o futuro tem a nos oferecer. Foi isso que a Ana Bia, a Mariana, a Laura Hamad, a Laura Matos, a Bianca, o Enzo, o Pedro, a Melissa, a Dani e a Giovanna mostraram no ensaio de fotos que nasceu a capa de agosto.

As cores, estampas e sobreposições marcaram muitas das produções – que trouxeram desde elementos bem românticos, como laço, até referências mais rock. Em meio a diferentes propostas, uma tendência chamou a atenção: o maximalismo. Muitos acessórios, chaveiros e penduricalhos. Sim, quanto mais, melhor!

O mesmo vale para o comportamento, viu? Quanto mais atitude e diversão, melhor, defende a galera. Isso fica bem nítido na construção do vídeo abaixo, com captação e edição de Luiza Nobrega e Tiago Zani. Sim, eles vieram com tudo! Assista e comprove.

Ah, e a entrevista completa com a Galera CAPRICHO 2024, entre outros textos sobre juventude, desobediência e planos para o futuro, já está disponível no GoRead, maior banca de revistas digital do Brasil. Acesse aqui .