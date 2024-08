Juliana Morales Aprenda a fazer esta ‘boca de estrelas’, maquiagem da capa de agosto da CH

beleza, assim como a moda, pensada para a edição digital de agosto foi essencial para trazer a mensagem que a Galera CAPRICHO 2024 tanto desejava passar. Somos uma geração autêntica, criativa e sem medo de ousar . Bebendo das influências nostálgicas dos anos 2000 e, ao mesmo tempo, apostando também em tendências atuais, as maquiagens dos dez jovens que estamparam a capa da revista refletiram a atitude desta geração, mas com a personalidade de cada um presente.

“Eles queriam sair um pouquinho da zona de conforto e trazer essa diversão para a maquiagem”, contou Amanda Mendes , maquiadora e treinadora de Too Faced , sobre o processo de criação no dia do ensaio das fotos. A pedidos da própria galera, as maquiagens trouxeram elementos gráficos e formatos diferentes, com delineados, corações e muitas, muitas estrelas.

Uma das makes, inclusive, feita no Enzo Araújo chamou atenção com um boca de gloss e estrelas espalhadas pelos lábios. Sério, entregou tudo! Outro elemento que chamou a atenção nessa maquiagem foram as sardinhas – a Amanda Mendes usou uma técnica bem legal para dar esse efeito. Quer aprender a fazer também?

O Enrique, que foi da Galera CAPRICHO de 2023, acompanhou todo o ensaio de capa da nossa edição de agosto. Além de matar a saudade, ele também foi modelo para a Amanda ensinar o passo a passo da maquiagem feita no Enzo. Ele contou todos os detalhes da produção neste vídeo de tutorial publicado nas redes da CH. Confira!

Se fizer a maquiagem, tira uma foto e compartilha com a gente nas redes sociais da CH, tá? Vamos amar te ver brilhando muito por aí!

Ah, e a entrevista completa com a Galera CAPRICHO 2024, entre outros textos sobre juventude, desobediência e planos para o futuro, já está disponível no GoRead, maior banca de revistas digital do Brasil. Acesse aqui .