A Lua Cheia do Esturjão em Aquário pode abalar sua base emocional

A

strologicamente, as coisas andam bem bagunçadas graças a Mercúrio retrógrado … e elas estão prestes a ficarem ainda mais dramáticas com Lua Cheia do Esturjão em Aquário .

Aquário é o signo mais inovador e pode fazer com que nossas emoções (que estão ligadas à Lua) fiquem mais racionais. Só que, por outro lado, o Sol está em Leão , o mais dramático do zodíaco. Portanto, tudo pode ficar super intenso nessa época!

E, para completar, Sol e Lua estão fazendo uma quadratura (aspecto tenso) com Urano, que é o planeta das mudanças repentinas. Ou seja, prepare-se para imprevistos! Ou melhor: prepare seu emocional, porque a coisa pode dar uma forte balançada.

Por falar em se preparar, fica de olho aqui no calendário lunar para organizar melhor sua vida!

O que é e quando ocorre a Lua Cheia do Esturjão em Aquário?

A Lua Cheia de agosto começa exatamente às 15h25 (horário de Brasília) de segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, no signo de Aquário .

O apelido da Lua Cheia deste mês é Lua do Esturjão . De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, esse nome se originou de tribos nativas americanas que frequentemente pescavam os peixes do tipo esturjão nesta época do ano.

Apesar da fama, astrologicamente, essa nomenclatura não tem nenhum significado especial. O importante, segundo os astrólogos, é que se trata de uma Lua Cheia, a mais intensa de todas as fases da Lua , podendo potencializar as emoções e ações.

Pontos positivos desta Lua Cheia

Oportunidade para Inovação : A Lua em Aquário incentiva a busca por novidades e experiências diferentes. Este é um excelente período para explorar novas ideias e abraçar mudanças.

: A Lua em Aquário incentiva a busca por novidades e experiências diferentes. Este é um excelente período para explorar novas ideias e abraçar mudanças. Criatividade em Alta : O Sol em Leão traz uma dose extra de criatividade e bom humor, que podem ser úteis para lidar com qualquer situação inesperada de maneira positiva.

: O Sol em Leão traz uma dose extra de criatividade e bom humor, que podem ser úteis para lidar com qualquer situação inesperada de maneira positiva. Abertura a Renovações : Quanto mais aberto você estiver às renovações que surgirem, melhor você poderá aproveitar as oportunidades deste período.

Pontos desafiadores

Imprevistos: por causa dos aspectos tensos, podemos ter falhas técnicas e mudanças abruptas em situações ou relacionamentos.

por causa dos aspectos tensos, podemos ter falhas técnicas e mudanças abruptas em situações ou relacionamentos. Aumento da Impaciência e Ansiedade : Com o potencial para imprevistos e tumultos, pode haver um aumento na impaciência e ansiedade, tornando essencial o investimento em técnicas de relaxamento.

: Com o potencial para imprevistos e tumultos, pode haver um aumento na impaciência e ansiedade, tornando essencial o investimento em técnicas de relaxamento. Problemas de Insônia : A tensão desta Lua Cheia também pode impactar seu sono, aumentando a insônia. É importante buscar formas de relaxamento e manter uma rotina de sono saudável.

Previsões pro seu signo

Cada um de nós pode sentir a energia da Lua Cheia de formas diferentes, dependendo de onde a Lua ocorrerá no nosso Horóscopo. Para saber onde e como, você precisa conferir o trânsito da lua personalizado. É rápido e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui .

. Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir dados de nascimento.

Veja quais são seus trânsitos e então procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo, em que a pessoa está com a Lua na Casa 6.

Você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (19 de agosto), assim verá exatamente a casa onde a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo para a Lua Cheia.

Veja os seus significados

Agora que você já sabe qual é a casa do seu Mapa que será ativada pela Lua Cheia de junho, veja algumas questões que você pode se fazer para se preparar para o que está por vir:

Casa 1: Tá na hora de dar aquele upgrade no visual ou na vibe. Já pensou o que você poderia mudar pra se sentir melhor?

Tá na hora de dar aquele upgrade no visual ou na vibe. Já pensou o que você poderia mudar pra se sentir melhor? Casa 2: Bora reavaliar a grana e os talentos! Tem algum hábito que, se mudado, poderia dar um boost nas suas finanças?

Bora reavaliar a grana e os talentos! Tem algum hábito que, se mudado, poderia dar um boost nas suas finanças? Casa 3: Que tal repensar o jeito como você bate papo e troca ideias? Talvez ajustar uma coisinha ou outra já faça toda a diferença na comunicação.

Que tal repensar o jeito como você bate papo e troca ideias? Talvez ajustar uma coisinha ou outra já faça toda a diferença na comunicação. Casa 4: Mudanças no lar ou com a família podem estar no radar. O que precisa de um ajuste por aí, na casa ou nos roles familiares?

Mudanças no lar ou com a família podem estar no radar. O que precisa de um ajuste por aí, na casa ou nos roles familiares? Casa 5: Procura por novos hobbies ou jeitos criativos de se expressar. Como você pode trazer mais diversão e criatividade pra sua rotina?

Procura por novos hobbies ou jeitos criativos de se expressar. Como você pode trazer mais diversão e criatividade pra sua rotina? Casa 6: O foco tá no trampo e na saúde. Quais mudanças práticas você poderia fazer pra se sentir melhor e render mais?

O foco tá no trampo e na saúde. Quais mudanças práticas você poderia fazer pra se sentir melhor e render mais? Casa 7: Hora de refletir sobre seus rolês a dois. Tem algo nos seus relacionamentos que mereça uma renovada?

Hora de refletir sobre seus rolês a dois. Tem algo nos seus relacionamentos que mereça uma renovada? Casa 8: Encare as transformações mais pesadonas. Quais coisas meio escondidas ou deixadas de lado na sua vida precisam de uma revisada ou até de um fim?

Encare as transformações mais pesadonas. Quais coisas meio escondidas ou deixadas de lado na sua vida precisam de uma revisada ou até de um fim? Casa 9: Expanda seus horizontes, seja viajando, estudando ou explorando novas ideias. O que você pode fazer pra crescer ainda mais?

Expanda seus horizontes, seja viajando, estudando ou explorando novas ideias. O que você pode fazer pra crescer ainda mais? Casa 10: Talvez seja a hora de pensar na carreira ou na sua imagem pública. O que poderia mudar na sua trajetória profissional ou nos seus objetivos de longo prazo?

Talvez seja a hora de pensar na carreira ou na sua imagem pública. O que poderia mudar na sua trajetória profissional ou nos seus objetivos de longo prazo? Casa 11: Novos projetos ou amizades podem ser super transformadores. Como você pode se conectar mais com grupos ou comunidades?

Novos projetos ou amizades podem ser super transformadores. Como você pode se conectar mais com grupos ou comunidades? Casa 12: É hora de lidar com aquilo que tá meio escondido ou reprimido. Quais ciclos emocionais ou padrões antigos você precisa finalizar?

Próxima Lua Cheia será uma Superlua!

Atenção! Apróxima Lua Cheia ocorre no dia 17 de setembro e será uma Superlua! Ou seja, a Lua Cheia estará mais perto da Terra e parecerá ainda maior e mais brilhante. Veja aqui o calendário das Superluas de 2024 , pois teremos mais uma ainda este ano.