DA REDAÇÃO Silvio Santos, um dos maiores nomes da tv brasileira, morre aos 93 anos

O

apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos em São Paulo. A informação foi divulgadas nas redes sociais pelo SBT neste sábado (17). O empresário estava internado desde o início do mês após um quadro de H1N1 e a causa da morte ainda não foi divulgada.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”, diz o post do canal.

A postagem ainda falou de Silvio, não só como apresentador e dono da canal, mas também como um ente querido. “Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão”, escreveu.

Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e cinco filhas: Daniela Patrícia, Rebeca, Renata, Cíntia e Silvia.