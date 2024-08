DA REDAÇÃO Prime Video cancela ‘My Lady Jane’ após primeira temporada

uem assistiu e gostou da primeira temporada de ‘ My Lady Jane’ , na Prime Video , não vai gostar desta notícia. Mas a série, inspirada no livro homônimo escrito pelas autoras Brodi Ashton, Cynthia Hand e Jodi Meadows, foi cancelada e não terá novos episódios.

A Prime Video não divulgou os motivos por trás do cancelamento da série, que estreou no dia 27 de junho deste ano. No Rotten Tomatoes, a produção teve uma aprovação de 94% entre os críticos, no entanto, os números de audiência não foram altos como o esperado.

A história de ‘My Lady Jane’

My Lady Jane instiga a curiosidade do público por ser baseada na história real de Jane Grey , a chamada ‘Rainha dos Nove Dias’, e ser considerada uma releitura da Era Tudor, sem narrar de forma estritamente fiel o que de fato aconteceu. A protagonista é interpretada pela atriz americana de 27 anos Emily Bader.

Apesar de semelhanças com Bridgerton e outras produções de época, envolvendo romance, busca das mulheres pelo casamento, cenas de sexo e um narrador, a diferença principal está na presença de um elemento fantástico, os Ethianos , que possem o poder de se transformar em animais e são considerados aberrações pela população geral. As pessoas que não têm essa característica mágica recebem o nome de Verdadicos e, então, surge uma rivalidade entre essas duas castas da sociedade.

A história real de Jane Grey

Em 1553, Joana Grey, conhecida como Lady Jane Grey, assumiu o trono da Inglaterra e da Irlanda após a morte do Rei Eduardo VI, que era protestante e queria que seu herdeiro também fosse – Maria, a meia-irmã dele e próxima na linha de sucessão, era católica. Assim, com um Rei sem herdeiros ou irmãos homens, Jane, prima de segundo grau de Eduardo VI, foi a escolhida e se tornou a primeira mulher a receber a coroa inglesa. Como na série, ela já era casada com Lord Guildford Dudley, interpretado por Edward Bluemel.

No entanto, apenas nove dias após Jane Grey assumir o trono, ela perdeu apoio popular, e Maria Tudor se uniu a apoiadores que queriam restaurar o catolicismo no poder. Maria, então, conseguiu seu posto de Rainha, se tornou oficialmente a primeira mulher a assumir o trono, e recebeu o título de Maria 1 ª . Em 1554, Jane e seu marido foram decapitados por terem sido considerados uma ameaça ao reinado depois de terem participado de rebeliões protestantes.

