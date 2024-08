Gustavo Balducci O Amor Mora ao Lado: Jung Hae-in e Jung So-min falam sobre o k-drama

P

rogramado para chegar ao catálogo da Netflix no dia 31 de agosto, o k-drama O Amor Mora Ao Lado , ou The Love Next Door , tem tudo para ser o próximo sucesso de 2024 após Rainha das Lágrimas , que foi um dos programas de TV mais assistidos pelos brasileiros durante o primeiro semestre do ano .

Dirigido por Yu Je-won e escrito por Shin Ha-eun, os criadores de Hometown Cha-Cha-Cha , a nova comédia romântica, no melhor estilo “inimigos a amantes” conta a história de uma mulher que está em busca de um novo começo, quando reencontra um antigo amigo de infância que se tornou um renomado e charmoso arquiteto. Juntos, eles vão precisar superar alguns traumas do passado, ao mesmo tempo em que dão uma segunda chance para o amor.

Continua após a publicidade

No elenco, um time de estrelas formado por Jung So-min , de Alquimia das Almas , no papel de Bae Seok-ryu, e Jung Hae-in , de D.P Dog Day , como Choi Seung-hyo. “Acho que uma das grandes forças desse k-drama é sua capacidade de atrair diferentes gerações” , disse Hae-in em entrevista à CAPRICHO.

“A maneira como a autora construiu esse mundo é tão reconfortante. Ela tem uma abordagem amável em relação a todos os personagens da trama e pude sentir isso lendo o roteiro, especialmente na parte da minha personagem, Bae Seok-ryu, com quem me identifico muito” , explicou So-min.

O ator Jung Hae In, estrela de O Amor Mora Ao Lado. Cortesia/Netflix

A química e o trabalho em equipe entre os dois atores também foi essencial dentro e fora das filmagens. “O mais interessante sobre Jung Hae-in é sua atitude sempre positiva, que transmite uma energia muito boa. Ele teve um efeito extremamente positivo em todos nós. Como as filmagens podem ser fisicamente exaustivas, ele sempre nos animava com seu alto astral, e sou muito grata por isso” , disse So-min.

“É Jung So-min quem realmente ilumina o dia de todos nós! Mas se ela diz que eu também faço isso, então significa que temos uma grande sinergia, pois ambos somos pessoas muito positivas. Na verdade, todos nós, incluindo a produção e os diretores, estávamos sempre animados durante as gravações” , completou Hae-in.

A atriz Jung So-min, de O Amor Mora Ao Lado, novo k-drama da Netflix. Cortesia/Netflix

Empolgados para ver a reação dos público brasileiro, a dupla fez questão de agradecer o carinho e o apoio que estão recebendo antes mesmo da estreia. “Sei que muitos fãs brasileiros têm deixado comentários no meu canal do YouTube e no meu Instagram, e sempre noto os ícones da bandeira do Brasil. Embora estejamos fisicamente distantes, sinto que estamos muito próximos. Espero que vocês fiquem ligados em O Amor Mora ao Lado e aproveitem o show” , afirmou So-min. “Espero poder ir ao Brasil conhecer vocês pessoalmente. Quero que esse dia chegue logo” , finalizou Hae-in.