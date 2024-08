Juliana Morales Explicamos o conceito de moda e beleza da capa de agosto da CAPRICHO

Geração Z, representada nesta capa pelos integrantes da Galera CAPRICHO 2024 , já mostrou que não tem medo de ser autêntica e usar sua voz para defender quem é e o que pensa. Na moda e beleza não é diferente. Os looks, maquiagens e cabelos são ferramentas poderosas para expressar e extravasar o turbilhão de ideias, sentimentos e emoções que passa na cabeça da nossa galera.

Nesta edição digital, a stylist Yumi Kurita abraçou a missão de auxiliar os dez jovens a expressarem suas personalidades por meio da moda, aproveitando tendências e estilos diferentes. “Os looks foram pensados em trazer essa mistura do upcycling [reaproveitar peças descartadas] com roupas mais modernas”, conta.

As cores, estampas e sobreposições marcaram muitas das produções – que trouxeram desde elementos bem românticos, como laço, até referências mais rock. Em meio a diferentes propostas, Yumi destaca uma tendência que esteve bastante presente: o maximalismo. Muitos acessórios, chaveiros e penduricalhos. Quanto mais, melhor.

Bastidores do ensaio de fotos com a Galera CAPRICHO, realizada na Casa Rockambole, em julho. Breno da Matta/CAPRICHO

Bruna Cardoso , maquiadora e cabeleireira que assina a beleza, recebeu várias referências da galera para o cabelo . “Eles me contavam o que mais gostavam e nós montávamos juntos o penteado. Uma era mais romântica, outra radical, e assim cada um foi trilhando sua escolha”, conta sobre o processo.

Amanda Mendes , maquiadora e treinadora de Too Faced , destaca o quanto foi divertido “ter a liberdade de criar com eles [os integrantes da Galera]”. “É muito legal sair um pouco dessa maquiagem mais social, e colocar uma pitada mais artística, descontraída e divertida, que faz parte do DNA da Too Faced”, diz e conta um pouco das escolhas:

“Além dessa pegada nostálgica dos anos 2000, que é bem Gen Z, tanto nos looks quanto na maquiagem, trouxemos também um pouquinho do ‘messy girl’, com um esfumadinho mais escuro, em algumas das produções”.

A pedidos da própria galera, as maquiagens trouxeram elementos gráficos e formatos diferentes, com delineados, corações e muitas, muitas estrelas. “Eles queriam sair um pouquinho da zona de conforto e trazer essa diversão para a maquiagem”, diz Amanda.

A Mariana, 18 anos, ama moda e começou a acompanhar a CAPRICHO ainda nos anos 2000. Breno da Matta/CAPRICHO

Fernanda Fonseca , também maquiadora e treinadora de Too Faced, acrescenta que todos tinham uma liberdade muito grande de se jogar na maquiagem, de usar cores, brilhos e texturas. “Na pele, eles priorizaram um aspecto mais real, com correções pontuais. Mas deu para brincar com os lábios e olhos”, conta.

Na pele, o efeito glow também fez bastante sucesso. “O blush bem central, como se tivesse tomado um solzinho, foi um pedido de muitos”, diz Amanda. Nessa estética de verão, a maquiadora destaca a tendência ‘blonzer’ – a mistura do bronzer com blush. Inclusive, a galera usou o grande lançamento da Too Faced, o Stick Bronzer. Tudo, né?

