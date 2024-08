Mavi Faria Airbnb da Polly Pocket em tamanho real possibilita vida de boneca

S

em mais tamanho pocket (de bolso)! Em celebração aos 35 anos da Polly Pocket , boneca muito famosa na década de 90 e 2000, o Airbnb , em parceria com a Mattel , lançou uma réplica da casa da boneca em tamanho real – ah, e você pode passar uns dias por lá!

A construção é uma replica o modelo Slumber Party Fun , casa de brinquedo que tem formato de estrela, se abre como uma maleta e possui dois andares. Para a vida real, as cores, objetos e decorações foram mantidas com precisão, menos o tamanho. Conhecida por ser a miniatura da Barbie, a Polly sempre foi uma boneca pequena e assim seguia suas casas e objetos.

Mas, a casa da Slumber Party Fun deixou de lado essa característica: a construção de dois andares tem 12 metros de altura e fica localizada em Littleton, Massachusetts , cidade natal da Polly. Lá, dos dias 12 a 14 de setembro , você vai poder se hospedar de uma a três noites por US$ 89, ou R$ 488 por pessoa . A escolha dos 89 dólares é para brincar com a data que a boneca Polly foi lançada, em 1989.

Continua após a publicidade

Na hospedagem da casa, você tem a permissão para experimentar os diversos cômodos, e pode assistir televisão na sala aconchegante, se divertir com o closet idêntico ao da boneca e ainda aproveitar os acessórios para cabelos e unhas dispostos na penteadeira da Polly.

O closet disponível na casa é idêntico ao do brinquedo, mas em tamanho real. Quem não amaria estar aí? Airbnb/Divulgação

Entretanto, só querer e sonhar com essa casa não vai ser suficiente. O cadastro para tentar alguma diária na casa da boneca vai começar no dia 21 de agosto e terminar no dia 28 . Depois das datas em setembro para hospedagem, a casa continuará aberta para outras 21 experiências especiais da boneca, onde perdão ir até 12 pessoas por vez.

Continua após a publicidade

Para essas experiências, também será preciso se cadastrar no link do Airbnb e, olha, não deixe bobear e perder essa oportunidade, porque as experiências vão ocorrer somente do dia 16 de setembro ao dia 6 de outubro .

A possibilidade de viver em uma casa de bonecas, nem que seja por alguns dias, nunca foi tão real, não é? Por aqui, estamos apaixonadas.

E você, gostou da novidade?