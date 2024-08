DA REDAÇÃO SOS Sexo: ‘Pode tomar pílula do dia seguinte tomando anticoncepcional?’

U

ma leitora que já faz o uso de pílula anticoncepcional perguntou ao SOS Sexo, da CAPRICHO, se pode tomar a pílula do dia seguinte também após uma relação sem camisinha . Será que é necessário? Tem algum problema “misturar”os dois medicamentos? Para esclarecer a dúvida, convidamos a ginecologista Juliana Teixeira.

Ela logo esclarece que NÃO é necessário tomar a pílula do dia seguinte, caso já faça o uso do anticoncepcional, que é um método seguro para evitar uma gravidez não desejada. No entanto, é preciso garantir que você esteja tomando corretamente para ter a proteção prometida.

“O segredo para a pílula anticoncepcional não falhar é respeitar as regras dela”, enfatiza a ginecologista. “É importante tomar a pílula em um horário parecido todos os dias, e se a sua pílula tiver um número de dias de pausa específico, é preciso seguir direitinho: se são apenas quatro dias de pausa, não dá para passar uma semana sem tomar, por exemplo”, explica. Portanto, se você faz tudo direitinho, não tem porque tomar a pílula do dia seguinte.

“Agora, se você não tomou a pílula anticoncepcional da forma adequada e esqueceu muitos dias, uma proteção adicional vai ser necessária, sim”, pondera Juliana. Mas vale reforçar aqui que a pílula do dia seguinte não é um método preventivo, mas de emergência, certo?

Além disso, nem a pílula anticoncepcional nem a do dia seguinte previnem as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Por isso, a gente diz e repete, galera: o uso de camisinha é indispensável!

Continua após a publicidade

Mande sua dúvida sobre sexo para [email protected] ou faça ela por meio do nosso formulário . Seu anonimato será garantido!