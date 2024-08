Arthur Ferreira Parceria de Lady Gaga e Bruno Mars é destaque nos Lançamentos da Semana

U

ma das maiores surpresas da semana foi o anúncio da parceira de Lady Gaga e Bruno Mars na música Die With a Smile . Os artistas se juntaram para uma música romântica, com direito a um videoclipe com eles tocando piano e tudo. Outra parceria que chamou a atenção foi a da sul-corena LISA com a catalã Rosalía na faixa New Woman , que conta com uma letra escrita pela sueca Tove Lo (um verdadeiro hit global).

Além disso, Post Malone e Tinashe lançaram novos álbuns e Sam Smith convidou a brasileira IZA para uma nova versão de Lay Me Down , que faz parte do projeto comemorativo de 10 anos do primeiro disco de Sam.

Nos cinemas, os fãs de terror comemoraram com a estreia de Alien: Romulus , novo filme da franquia do clássico personagem dos anos 80. Já nos streamings, Lily Collins está de volta para a quarta e última temporada de Emily em Paris . Inclusive, a CH conversou com o elenco, que não poupou elogios ao Brasil. Leia clicando aqui.

Confira os lançamentos da semana (10/8/2024-16/8/2024)

Música

Die With a Smile , Lady Gaga feat. Bruno Mars

Quantum Baby , Tinashe

NOVA ERA , Thiago Pantaleão

New Woman , LISA feat. Rosalía

Lay Me Down , Sam Smith feat. IZA

Lonely is the Muse , Halsey

F-1 Trillion , Post Malone

Filmes e séries

Alien: Romulus

Outlander – 7ª temporada

Emily in Paris – 4ª e última temporada

Os Outros – 2ª temporada

