O CAOS É CRIATIVO

eunir dez jovens , de diferentes cidades do país, para um ensaio de capa é uma missão divertida, ao mesmo tempo que demanda um esquema bem calculado. Mas, se por um momento bateu apreensão para saber se tudo ocorreria como o planejado, ela se dissolveu assim que a Casa Rockambole, onde aconteceu o ensaio de fotos e vídeo, começou a ser preenchida por vozes, abraços e risadas naquela manhã de quinta-feira, 11 de julho.

“Achei que poderia ficar um clima um pouco esquisito no começo, já que a maioria da galera ainda não se conhecia pessoalmente”, confessa a estudante de moda Daniele Peixoto, 18 anos, moradora de Osasco, São Paulo. “Mas depois que nos encontramos parecia que já nos conhecíamos há muito tempo”, conta.

A goiana Laura Matos teve a mesma sensação. A estudante e atriz, de 15 anos, desembarcou em São Paulo bem cedinho naquela manhã e poucas horas depois já estava no local das fotos, rodeada dos amigos, que via pessoalmente pela primeira vez.

“Tirando as outras explicações baseadas em destino e religião, acredito que foi o nosso desejo de fazer as coisas acontecerem que nos uniu dessa forma”, diz, enfatizando o quanto todo mundo se ajudou e se apoiou para este momento.

Nesse clima acolhedor e de amizade, a galera teve a liberdade de, com os profissionais presentes, encontrar cores, texturas, modelos e desenhos que mais combinassem com a personalidade de cada um deles. Andressa Melissa, 15 anos, resumiu o ensaio de fotos como “um lugar para ser livre e do jeito que a gente quer”.

A estudante de São Paulo desabafa que, por vários motivos, “nem sempre é fácil nos libertar daquilo que a sociedade quer e ser o que a gente sempre foi da forma mais pura possível”. Por isso a arte para a Melly, como é carinhosamente chamada pelos amigos, sempre foi uma ferramenta tão importante de expressão.



A música e a escrita são onde eu extravaso minhas alegrias e angústias no dia a dia.

“Foi muito legal encontrar a galera e ver que a CAPRICHO selecionou jovens muito conscientes de si e do ambiente ao redor deles, que usam diferentes ferramentas artísticas, como a dança, teatro, para se expressar da melhor forma”, observa Laura Hamad, 18 anos, moradora de Carvalhos, Minas Gerais.

Esse encontro, para Laura, foi como “um arco-íris cheio de cores diferentes e complementares”. Cada um à sua maneira autêntica de ser. “Eu diria que foi um caos criativo” , descreve.

A Galera CAPRICHO é um grupo de 16 leitores, entre 13 e 18 anos de todo o Brasil, que colaboram escrevendo para o site e participando de experiências durante o período de um ano. Nesta segunda edição em que a Galera é capa da CAPRICHO, dez integrantes estão representando o restante da turma e todos jovens do Brasil.

