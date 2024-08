DA REDAÇÃO Menina de 13 anos é vítima de estupro coletivo em Praia Grande (SP)

Uma menina de 13 anos foi estuprada por 10 homens em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações do g1, a jovem foi encontrar um rapaz de 15 anos com quem ela acreditava se relacionava em uma casa, porém, ao chegar lá, encontrou outros homens no local que a violentaram. Até o momento, um homem de 18 anos foi preso.

A delegada Lyvia Cristina Bonella, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, informou ao g1, que, durante o período em que ficou desaparecida, em julho, a adolescente foi estuprada por ao menos 10 homens em três locais diferentes.

“Tinha um rapaz com quem ela tinha, ou achava que tinha, um relacionamento, também menor de idade. Esse rapaz marcou um encontro com ela para ficarem juntos em uma casa emprestada. Só que, quando ela chegou, não tinha só esse rapaz”, disse a delegada.

A vítima ainda, teria sido obrigada a ingerir bebida alcoólica e, depois, mudado de casa duas vezes, onde, novamente, foi violentada. O crime também foi filmado pelos criminosos.

O estupro de vulnerável está previsto no Código Penal brasileiro e é tipicado quando o ato criminoso acontece com menores de quatorze anos.

E não, esse não é um caso isolado

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 , n o Brasil, 6 em cada 10 vítimas de violência sexual são vulneráveis com idades entre 0 e 13 anos e a maioria é ví timas de seus próprios familiares e outros conhecidos. Em relação ao sexo, no ano passado, 88,7% das vítimas eram do sexo feminino e 11,3% do sexo masculino.

Casos de estupro coletivo também fazem parte dessa realidade triste e preocupante. Em novembro deste ano, noticiamos aqui na CAPRICHO que a Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso a 30 vídeos de um estupro coletivo contra uma adolescente de 15 anos.

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) , onde aconteceu esse último caso, indicam que, entre janeiro e novembro de 2023, 2.562 pessoas foram vítimas de estupro no estado. Desse número, 1.776 são crianças ou adolescentes , configurando no estupro de vulnerável. Apenas na Grande Recife foram 663 casos ; desses, 456 foram contra menores de idade .