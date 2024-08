NAIARA ALBUQUERQUE Galera CAPRICHO 2024 mostra potência da juventude em vídeo-manifesto

Manifeste. Desobedeça. Seja Você! Esse é o nosso conceito-chave que define, há um ano, a nossa missão em ser CAPRICHO . Nesta edição digital de agosto, a galera Capricho 2024 nos ajudou a definir o futuro da juventude e todos os desafios dessa fase em um ensaio e entrevistas cheio de potência sobre a geração Z, criatividade e o futuro que eles podem e querem.

“Vejo a minha geração como a que mais quer abraçar as diferenças e desafiar as regras”, afirmou Mariana Costa, 18 anos, integrante da Galera CAPRICHO 2024. “Nós somos vistos por muitos como ‘rebeldes’, principalmente pela forma que não aceitamos as coisas que outras gerações aceitavam em relação ao trabalho e à moda, por exemplo”, completa Laura Hamad, que também tem 18 anos.

O vídeo-manifesto, já disponível nas nossas redes sociais, você confere agora:

Nesta edição de agosto da CAPRICHO, nós estamos com conteúdos muito exclusivos e com tudo o que os nossos fieis leitores mais amam: Temos um dossiê sobre a juventude e a geração Z, Estamos obcecadas em clima olímpico (com a maravilhosa Rebeca Andrade), testes (que não podem faltar, né?), além de uma entrevista exclusiva com a Liniker sobre o seu novo projeto. Não deixe de ler no GoRead!

Vocês devem lembrar que, há exatamente um ano , a CAPRICHO retomou as suas edições digitais com capas temáticas e cheias de vida. Por isso, vem comemorar com a gente!

